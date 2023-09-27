مدير تنشيط السياحة بالشرقية: السعودية وقطر والمغرب أبرز المشاركين فى مهرجان الخيول العربية

قالت الدكتورة رشا حسن، مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية، إن مهرجان الخيول العربية بالشرقية هذا العام، هو المهرجان رقم 108 لمسابقات جمال الخيول العربية، والـ73 لمسابقات آدب الخيول، لافتة إلى أن هناك محافظة الشرقية تحرص سنويًا على إقامة هذا المهرجان دون أن تمُر عام دون تنظيمه.

وأضافت في تصريحات صحفية خاصة لـ"الدستور"، أن هناك عددًا من الدول المشاركة أبرزها السعودية وقطر والمغرب ومشاركة واحدة من دولة ألمانيا.

وأكدت الدكتورة رشا حسن أن المهرجان سيتم عقده على مدار يومي الخميس والجمعة، أن يتم عقد مسابقات جمال الخيول غدًا، ومسابقات أدب الخيول بعد غد الجمعة.

كان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد أعطي مساء اليوم، إشارة بدء وانطلاق فعاليات مهرجان الخيول العربية بالشرقية، فى دورته الـ27، وذلك تحت رعاية وزارات السياحة والآثار والشباب والرياضة.