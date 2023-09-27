الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تصل الشرقية لتكريم الفائزين في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

محافظ دمياط
محافظ دمياط

وصلت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، صباح اليوم، إلى مقر ديوان عام محافظة الشرقية إيذانًا بالمشاركة فى المؤتمر الإقليمي للإعلان عن المشروعات الفائزة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مرحلتها الثانية، بمحافظات دمياط والشرقية والدقهلية تمهيدًا للتأهيل للمنافسة على مستوى الجمهورية.

وكان في استقبالها الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، كما تم عقد لقاء حضره الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة.

فيما وجَّهت المحافظ، التحية إلى محافظة الشرقية تحت قيادة الدكتور ممدوح غراب، على استضافتها هذا الحدث، مشيدة بما تم تحقيقه من جهود كبيرة في إطار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي تعكس اهتمام الدولة بملف التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية.

وفي ختام اللقاء تبادلت المحافظ ومحافظي الشرقية والدقهلية الدروع التذكارية.

 تأهل 18 مشروعًا

وفي وقتٍ سابق، أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن تأهيل ١٨ مشروعًا  بالفئات الستة التي تستهدفها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى مرحلتها الثانية، تمهيدًا للمشاركة فى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لأعمال اللجنة التنفيذية للمبادرة التي استمرت أعمالها خلال الفترة من ١٠ إلى ٢٠ سبتمبر الجاري، لاختيار ٣ مشروعات عن كل فئة، والتي ضمت ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس القومي للمرأة.

فيما أكدت الدكتورة منال عوض، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عكست اهتمام الدولة المصرية بملف التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية، وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن المبادرة تُعد من المبادرات الرائدة التي تستهدف وضع حلول لتلك القضية، كما حققت نجاحًا كبيرًا في مرحلتها الأولى، وقدمت محافظة دمياط خلالها مشروعات ناجحة وفعَّالة. 

محافظ دمياط
محافظ دمياط
محافظ دمياط
محافظ دمياط
محافظ دمياط
محافظ دمياط
محافظ دمياط
محافظ دمياط
دمياط محافظة دمياط منال عوض المشروعات الخضراء محافظة الشرقية

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