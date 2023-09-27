الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"100 يوم صحة" تنظم يومًا صحيًا فى هيئة ميناء دمياط

صحة دمياط
صحة دمياط

نسقت إدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الصحة في دمياط بقيادة الدكتورة مروة صالح، يومًا صحيًا داخل هيئة ميناء دمياط، بالتعاون والتنسيق مع الدكتورة هالة هدية، مدير إدارة تنظيم الأسرة، والدكتورة دينا أبوصير، مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، وبالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بدمياط.

١٠٠ يوم صحة في ميناء دمياط 

تضمن اليوم تقديم الخدمات الصحية الخاصة بالمبادرة الرئاسية "١٠٠ يوم صحة" وتقديم خدمات تنظيم الأسرة عن طريق عيادة متنقلة مجهزة بكل الوسائل، إلى جانب عقد ندوة للعاملين بعنوان التربية الإيجابية والصحة الإنجابية وذلك ضمن البرنامج الذي تعمل عليه إدارة الإعلام والتربية السكانية بتوجيهات وزارة الصحة والسكان وبالتعاون مع منظمة اليونيسف.

كانت اختتمت قافلة التأمين الطبي أعمالها بمدينة رأس البر بعد استمرار دام خلال أشهر الصيف، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لزائري المدينة وذلك تحت إشراف قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة.

وفى هذا السياق، فقد تردد على القافلة ٣٢٧٩ مواطنا، وتم صرف العلاج اللازم بالمجان لـ٣١٧٠ حالة، وقياس الضغط ومستوى السكر في الدم لعدد ١٠٨٢ حالة وخدمات طوارئ لعدد ١٣٦ حالة وإحالة حالتين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.
قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في محافظة دمياط، ومكتب أغذية دمياط اليوم بحملة على مدينة دمياط الجديدة، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، بضرورة تكثيف حملات المرور على المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء صحي وآمن للمستهلك وبمناسبة حلول المولد النبوي الشريف وتحت إشراف الدكتور عطية على منصور، مدير عام الشئون الوقائية.

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صحة دمياط وكيل صحة دمياط دمياط ميناء دمياط لمبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة

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