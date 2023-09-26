3279 مستفيدا من قافلة التأمين الطبي في رأس البر بدمياط

اختتمت قافلة التأمين الطبي أعمالها بمدينة رأس البر بعد استمرار دام خلال أشهر الصيف، لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لزائرى المدينة وذلك تحت إشراف قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة.

وفي هذا السياق، فقد تردد على القافلة ٣٢٧٩ مواطنا، تم صرف العلاج اللازم بالمجان لعدد ٣١٧٠ حالة، وقياس الضغط ومستوى السكر فى الدم لعدد ١٠٨٢ حالة وخدمات طوارئ لـ١٣٦ حالة واحالة حالتين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

قافلة طبية في رأس البر في دمياط

ومن جهته، قال الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، أنه تم تنفيذ قافلة التأمين الطبي في مصيف راس البر في محافظة دمياط منذ بداية فصل الصيف بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة رأس البر في محافظة دمياط لتقديم الخدمات الصحية المصطافين.

وقامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في محافظة دمياط ومكتب أغذية دمياط اليوم بحملة على مدينة دمياط الجديدة، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، بضرورة تكثيف حملات المرور على المنشآت الغذائية لضمان وصول غذاء صحي وآمن للمستهلك بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف، وتحت إشراف الدكتور عطية علي منصور، مدير عام الشؤون الوقائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخالفات بالجملة، حيث تم المرور على عدد 45 منشأة غذائية متنوعة، و38 منشأة تدار بدون ترخيص.

كما تم ضبط 7 منشآت بها خطر داهم على الصحة العامة، وأعدم 800 كيلو أغذية متنوعة منها حلوى الحصان وعروسة المولد التى تحتوى على ألوان صناعية، و405 لترات زيت طعام سبق استعماله، وضبط 850 لتر خل ومياه غازية منتهية الصلاحية، و275 كيلو أغذية متنوعة منتهية الصلاحية، وتحرير 83 محضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة وإرسالها للنيابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية.