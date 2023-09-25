الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 800 كيلو حلويات غير صالحة وأطعمة في محافظة دمياط

حلويات
حلويات

شنت إدارة مراقبة الأغذية  بمديرية الصحة في محافظة دمياط، اليوم الإثنين، حملة على مدينة دمياط الجديدة، فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، بضرورة تكثيف حملات المرور على المنشات الغذائية لضمان وصول غذاء صحى وأمن للمستهلك بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف، تحت إشراف الدكتور عطية علي منصور مدير عام الشؤون الوقائية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخالفات بالجملة ، حيث تم المرور على 45 منشأة غذائية متنوعة، و38 منشأة تدار بدون ترخيص.

كما تم ضبط 7 منشآت بها خطر داهم على الصحة العامة تم إعدام 800 كيلو أغذية متنوعة منها حلوى الحصان وعروسة المولد التى تحتوى على الوان صناعية، وتم إعدام 405 لتر زيت طعام سبق استعماله تم ضبط 850 لتر خل ومياه غازية منتهية الصلاحية، وتم ضبط 275 أغذية متنوعة منتهية الصلاحية، وتم تحرير 83 محضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة وإرسالها للنيابة العامة لمتابعة الإجراءات القانونية.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في محافظة دمياط، إن هناك خارطة عمل للقضاء على قوائم الانتظار، وفقا للمبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حصر السلبيات والمعوقات التى تحول دون الانتهاء من قوائم الانتظار والتعاون لإيجاد الحلول المناسبة.

وأضاف عبد الجواد أنه بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجى بوزارة الصحة، تم عقد اجتماع موسع مع مديرى المستشفى العام ومستشفى الرمد ومستشفى التخصصي ومعهد القلب فى حضور الدكتورة دعاء المحلاوى مدير إدارة نفقة الدولة ومسئول قوائم الانتظار بالمحافظة.

وناقش مؤشرات الأداء الخاصة بالمبادرة الرئاسية للقضاء علي قوائم الانتظار والتى تتضمن عدد العمليات التي تم إجرائها وعدد الحالات قيد الانتظار.

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