ضبط 35 مخالفة تموينية فى محال حلويات ومخابز بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة حركة السلع بالأسواق والمنظومة التموينية خلال الفترة من ١٤ إلى ٢١ من سبتمبر الجاري، حيث تلقت تقريراً بإجمالي عدد المحاضر التي سجلتها المديرية وهم ٣٥ محضرا لرصد مخالفات جاءت بين نقص وزن بالمخابز، عدم الإعلان عن الأسعار والسلع المخزنة وأسعار الغاز، عدم وجود شهادات صحية، كما تم تحرير محاضر أكياس سوداء.

إصدار تصريحات لمحلات أوكازيون

في السياق ذاته، أصدرت المديرية عدة تصريحات أهمها، تصريح لعدة محلات أوكازيون، محاضر لسلع مجهولة المصدر وهي أحذية حريمي وحلويات، عدم وجود قائمة بيانات، وعدم وجود شهادات صحية، غش تجاري وإجمالي الموارد البترولية.

وشنت مديرية الطب البيطري في محافظة دمياط جولة ميدانية للأسواق تخللتها حملة مكبرة على مدينة رأس البر بالاشتراك مع الرقابة التموينية، حيث قام إيهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بحملة تفتيشية مكبرة، التى رافقه فيها الدكتور طارق يوسف أبوالنجا مدير إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم والدكتورة دينا طلعت العيسوى رئيس قسم التفتيش، حيث تم المرور على المطاعم والمحلات ومحلات الأسماك بالسوق العموم التى أسفرت عن ضبط كميات من اللحوم والدواجن والأسماك.

‏تم تحرير المحاضر اللازمة وتستمر جهود مديرية الطب البيطرى من أجل صحة وسلامة المواطنين.