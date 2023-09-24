الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تتابع تطوير مدخل المحافظة في منطقة شطا

محافظ دمياط
محافظ دمياط

أجرت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة ميدانية، تفقدت خلالها منطقة شطا لمتابعة مستجدات الموقف الخاص بتطويره كمرحلة أولى لتوسعة الطريق ليشمل كل اتجاه 3 حارات مرورية بإجمالى عرض 10.75م للاتجاه الواحد، علاوة على إضافة حارة خدمية بعرض 3 أمتار باتجاه من "دمياط- بورسعيد"، كما يشمل إنشاء بالوعات لصرف مياه الأمطار وجزيرة وسطى.

 مناقشة خطة المرحلة المقبلة لاستكمال عملية تطوير مدخل المحافظة

وتابعت محافظ دمياط  الأعمال الجارى تنفيذها ، كما ناقشت خطة المرحلة المقبلة لاستكمال عملية التطوير، وكذلك خطة تشجيره وانارته ، حيث وجهت " الدكتورة منال عوض " بالبدء فى أعمال التطوير بالقطاعات الأخرى. 

 كما أكدت على رفع المخلفات بجانبى الطريق والالتزام بالجدول الزمني المحدد والمواصفات الفنية، مع العمل وفقًا لخطة محددة لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة و الإسراع بخطوات التنفيذ لتحقيق رؤية المحافظة للارتقاء بالشكل الحضارى لمدخل المدينة ورفع كفاءة هذا الطريق الحيوي.

 تأهيل 18 مشروعا ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

 في سياق آخر، أعلنت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، عن تأهيل 18 مشروعا  بالفئات الستة التي تستهدفها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية فى مرحلتها الثانية، تمهيدًا للمشاركة فى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لأعمال اللجنة التنفيذية للمبادرة التى استمرت أعمالها خلال الفترة من 10 إلى 20 سبتمبر الجارى، لاختيار 3 مشروعات عن كل فئة، والتى ضمت ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية و البيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و المجلس القومى للمرأة.

وأكدت  الدكتورة منال عوض أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عكست اهتمام الدولة المصرية بملف التعامل مع تداعيات التغيرات المناخية ، وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن المبادرة تُعد من المبادرات الرائدة التى تستهدف وضع حلول لتلك القضية،  كما حققت نجاح كبير فى مرحلتها الأولى و قدمت محافظة دمياط خلالها مشروعات ناجحة وفعالة.

فيما وقد ثمنت محافظ دمياط، جهود اللجنة  لإجراء مقابلات مع المتقدمين وتقييم المشروعات وفقًا للمعايير التى حددتها المبادرة والتى تتضمن 6 فئات " المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروعات الشركات الناشئة، المشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح وأيضًا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

دمياط محافظة دمياط منال عوض شطا طريق بورسعيد

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