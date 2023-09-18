الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ دمياط تناقش استكمال مشروع صرف شط جريبة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

تابعت د.منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف الخاص بمشروع الصرف الصحي بقرية شط جريبة وذلك خلال ترؤسها لاجتماع حضره اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد وممثلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي و الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والجهة المُنفذة للمشروع.

تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لمحاور المشروع وذلك لإنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالقرية، وكذلك موقف تنفيذ الشبكات بالتوازى مع الأعمال الإنشائية بالمحطة.

استكمال مشروع الصرف الصحي في قرية شط جريبة 

فى السياق، بحثت محافظ دمياط آلية استكمال المشروع وسُبل تخطى كافة المعوقات للدفع بمعدلات التنفيذ حيث أكدت وضع خطة عاجلة لاستكمال مد الشبكات بالتنسيق مع باقى قطاعات المرافق، لتلافى أى تعارض لخطوط المرافق الأخرى.

وشددت منال على مواصلة تلك الأعمال وفقًا للدراسات المُعدة للمشروع، وطبقًا للخطة الزمنية الموضوعة مسبقًا، والإسراع بخطوات العمل المقبلة لتغطية القرية بخدمات الصرف الصحى فى أسرع وقت ممكن.

وناقشت محافظ دمياط، في جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة دمياط، آليات التعامل مع هطول الأمطار التى قد تتعرض لها المحافظة خلال الفترة القادمة، حيث وجهت تعليماتها إلى الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتطهير بالوعات صرف مياه الأمطار والتأكد من سلامة أعمدة الانارة وجاهزية سيارات ومعدات كسح المياه، مؤكدة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعمل تطهير وملس لخطوط الصرف الصحى والتأكد من جاهزية سيارات الكسح الخاصة بها والتحرك الفورى، بالتعاون مع الوحدات المحلية لرفع أي تراكمات المياه وتواجد الفرق الفنية للتعامل مع أى أعطال.

وأكدت محافظ دمياط قطاع الكهرباء بمراجعة الكابلات والاكشاك والتأكد من سلامتها وتواجد الفرق الفنية لإصلاح أى أعطال فورًا في دمياط.

محافظ دمياط منال عوض شط جريبة محافظة دمياط دمياط

مواد متعلقة

تكريم الموظفين المتميزين.. انطلاق المجلس التنفيذي لمحافظة دمياط

"أوقاف دمياط" تنظم 787 ندوة عن أخلاق الرسول

حملات مكبرة للرقابة على 245 مدفنًا وسلخانة ومجزر بدمياط

تفاصيل اجتماع لجنة تطوير المشروعات الخضراء بدمياط

ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة فى ميناء دمياط

ميناء دمياط يستقبل سفينة الحاويات HYUNDAI SINGAPORE

بمشاركة 5 جامعات.. بطولة رياضية احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر في دمياط

7747 منتفعة بحملة "من حقك تنظمي" في محافظة دمياط

الأكثر قراءة

"صوتك معانا".. ماذا طلب أحمد موسى من وزير الداخلية لدعم الزمالك؟

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

أزمة مرتقبة بين الأهلي ومنتخب مصر بعد تحديد ودية الجزائر

3 غيابات تضرب صفوف الأهلى قبل مواجهة المصرى

بيان عاجل من القوات المسلحة بشأن استشهاد وإصابة 9 ضباط ومجندين فى العاشر من رمضان

طبق مكرونة عالمي.. ماهو البانسيت الفلبيني وطريقة تقديمه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

مؤمن المحمدي

زمن الفن الجميل

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى