محافظ دمياط تناقش استكمال مشروع صرف شط جريبة

تابعت د.منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف الخاص بمشروع الصرف الصحي بقرية شط جريبة وذلك خلال ترؤسها لاجتماع حضره اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد وممثلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي و الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والجهة المُنفذة للمشروع.

تناول الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لمحاور المشروع وذلك لإنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالقرية، وكذلك موقف تنفيذ الشبكات بالتوازى مع الأعمال الإنشائية بالمحطة.

استكمال مشروع الصرف الصحي في قرية شط جريبة

فى السياق، بحثت محافظ دمياط آلية استكمال المشروع وسُبل تخطى كافة المعوقات للدفع بمعدلات التنفيذ حيث أكدت وضع خطة عاجلة لاستكمال مد الشبكات بالتنسيق مع باقى قطاعات المرافق، لتلافى أى تعارض لخطوط المرافق الأخرى.

وشددت منال على مواصلة تلك الأعمال وفقًا للدراسات المُعدة للمشروع، وطبقًا للخطة الزمنية الموضوعة مسبقًا، والإسراع بخطوات العمل المقبلة لتغطية القرية بخدمات الصرف الصحى فى أسرع وقت ممكن.

وناقشت محافظ دمياط، في جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة دمياط، آليات التعامل مع هطول الأمطار التى قد تتعرض لها المحافظة خلال الفترة القادمة، حيث وجهت تعليماتها إلى الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتطهير بالوعات صرف مياه الأمطار والتأكد من سلامة أعمدة الانارة وجاهزية سيارات ومعدات كسح المياه، مؤكدة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بعمل تطهير وملس لخطوط الصرف الصحى والتأكد من جاهزية سيارات الكسح الخاصة بها والتحرك الفورى، بالتعاون مع الوحدات المحلية لرفع أي تراكمات المياه وتواجد الفرق الفنية للتعامل مع أى أعطال.

وأكدت محافظ دمياط قطاع الكهرباء بمراجعة الكابلات والاكشاك والتأكد من سلامتها وتواجد الفرق الفنية لإصلاح أى أعطال فورًا في دمياط.