تنظيم المعارض على هامش انطلاق فعاليات مهرجان الخيول العربية بالشرقية

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عددًا من المعارض المقامة على أرض المهرجان، مثل خيمة الفنانين التشكيليين بحضور المهندس مصطفى غنيم، ودكتورة رينيه صبحى، ومعرض سروج ومستلزمات الخيول، والمشغولات اليدوية البدوية، وخيمة الطب البيطري.

وأطلق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية منذ قليل، إشارة بدء وانطلاق فعاليات مهرجان الخيول العربية بالشرقية، في دورته الـ27، وذلك تحت رعاية وزارات السياحة والآثار والشباب والرياضة.

يحضر الاحتفالية كل من محمد الصافي سكرتير عام محافظ الشرقية، وقيادات الشرقية التنفيذية ووكلاء الوزارات ومشايخ القبائل.

ومنذ الصباح الباكر.. تشهد مداخل والطرق الرئيسية المؤدية لمدينة بلبيس حراكًا كبيرًا لأعمال النظافة والتجميل ورفع الإشغالات المخالفة وتزيين مداخل المدينة بالأعلام والبوابات الخشبية، وذلك في إطار تجهيزات المحافظة لاستقبال الوفود المشاركة في مهرجان الخيول العربية، والمقام بأرض الفروسية بمدينة بلبيس والمقرر انطلاقه اليوم والمستمر على مدار 3 أيام.

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