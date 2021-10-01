أمين عام القبائل العربية: يجب معاملة الخيل مثل الإنسان (فيديو)

مهرجان الشرقية للخيول..

تشهد محافظة الشرقية، انطلاق فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة 1ن بقرية الفروسية بمدينة بلبيس في دورته الـ 25 (اليوبيل الفضي) والذي تنظمه الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية تحت رعاية الدكتور خالد عنان وزير السياحة والآثار، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك على مدار يومين، أمس الخميس واليوم الجمعة.

حضر الفعاليات أمس كل من الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ و سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمستشار محمد بن سعد التميمي نائب سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، والعميد محمد طلعت المصري الخبير الدولي للفروسية والسفير ياسر عبد العزيز البسيوني سفير السلام بالأمم المتحدة ، وعلي شعراوي نائب عن رئيس منظمة الواهو ورؤساء المراكز والمدن ، وعدد من وفود دول المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات وليبيا، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومشايخ وعواقل القبائل العربية وأصحاب المزارع ومحبي رياضة الخيول وشباب الشرقية.

وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة قد قامت بتنظيم مهرجان الخيول العربية ليمثل توظيفاً واستثماراً لبطولات الخيل والألعاب الرياضية لتنشيط السياحة الرياضية والصحراوية على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن المحافظة تحرص على تنظيم المهرجان في إطار احتفالاتها بالعيد القومي وقد قامت وزارة السياحة بتسجيله في أجندتها السياحية كمنتج سياحي غير تقليدي ومهرجان رياضي يضع المحافظة على الخريطة السياحية .

وأضاف المحافظ أن مهرجان الخيول العربية يُعد أحد العلامات المميزة لمحافظة الشرقية ويأتي تجسيداً وتذكيراً لشعب مصر العظيم بعراقة وأصالة هذه المحافظة عبر التاريخ والتي تضم ثروات أثرية ومعالم سياحية وتباركت بأن كانت معبراً للسيدة مريم العزراء والعائلة المقدسة .

وشهدت فعاليات المهرجان عرضاً لرياضة الكلا قدمه فرسان اتحاد الشرطة الرياضي بمشاركة 13 حصان و 13 فارس وهي تعد أحد الرياضات العربية العريقة التي تميز بها الفرسان العرب منذ أعوام طويلة وهي رياضة تتسم بالكثير من الطموح والتحدي وتعبر عن مهاره الفارس وذكاؤه وقوة تركيزه وتمكنه من التقاط الأوتاد بالسيوف والرماح كما تنافس فرسان اتحاد الشرطة الرياضي في رياضة البولو وهى رياضة تمارس من على ظهور الخيل بين فريقين من أربعة لاعبين يستخدم كل منهما مضارب ذات مقابض طويلة مرنة لضرب كرة خشبية فى ملعب عشبي وبين مركزين للمرمى ثم عزفت الموسيقى العسكرية أغاني وطنية نالت استحسان وإعجاب الحضور.

كما شهدت فعاليات مسابقة جمال الخيول، والتي تعد من أجمل وأمهر الخيول في مصر ، وذلك تحت إشراف لجنة تحكيم متخصصة من أشهر الحكام في مصر لتمثل بذلك محاولة جادة لمحافظة الشرقية لعودة مهرجان الخيول العربية على خريطة السياحة العالمية .

وخلال المهرجان التقت “الدستور” بـ الشيخ خميس العجرمى، الأمين العام للقبائل العربية والذى أكد حرصه وحرص أبناء القبائل العربية على المشاركة فى مهرجانات الخيول والإبل باعتبارها تراثا بدويا، لافتا إلى تربية الخيول والهجن والضأن فى بيوت أغلب القبائل.

وأضاف أن الخيل ليست كأى حيوان ولابد من معاملتها كمعاملة الإنسان لما يتمتع به الحصان من ذكاء وجمال ومشاعر جيدة تجاه صاحبه.

وأثنى على تنظيم مهرجان الخيول العربية هذا العام والعروض التى تم تقديمها، متمنيا أن يسير بنفس الوتيرة حتى الختام.

كما التقت “الدستور” أحد مربيين الخيول للتعرف على الحصان العربى الأصيل، وما يتمتع به من مميزات، فأكد خليل جابر أن الحصان العربى الأصيل يتمتع بطباع كالحكمة والهدوء، ويتعامل معه السايس بطريقة تحترم طباعه.

ومن حيث الشكل يتمتع الحصان العربى الأصيل بعدة معايير للشكل ومقاييس محددة للرقبة وخط الظهر، كما يتميز بطول الرقبة والجسم الممشوق والشعر الطويل الناعم وبياض حجر العين وجمال الشكل.

ومن المقرر أن تقام اليوم فعاليات مسابقة أدب الخيول ويتم تسليم الفائزين بها دروع المسابقة.