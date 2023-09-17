محافظ الشرقية يشارك فى مؤتمر "الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلى"

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أهمية المشاركة في المؤتمرات العلمية للاطلاع والتعرف على جميع الأبحاث والدراسات المتقدمة في كل التخصصات العلمية التي من شأنها أن تُسهم في إحداث حراك دائم في الصروح العلمية والتعليمية، ما ينعكس آثارها الإيجابية على تقدم المجتمع وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لافتًا إلى أن مثل هذه المؤتمرات الطبية الهادفة تُنير لنا الطريق وترسم خريطة الأمل للنهوض بمجتمعنا صحيًا ونفسيًا.

المؤتمر السابع لطلاب صيدلة جامعة مصر

جاء ذلك خلال مشاركته فعاليات المؤتمر العلمي السابع لطلاب كلية الصيدلة بجامعة مصر الدولية تحت عنوان "Artificial Intelligence: Shaping Future… changing minds"؛ لمناقشة كيفية استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجال الصيدلة في حضور الدكتورة محاسن فرغلي القائمة بأعمال رئيس جامعة مصر الدولية، والدكتور ماهر الدمياطي رئيس لجنة قطاع الدراسات الصيدلية، ورئيس جامعة الزقازيق ومحافظ بني سويف الأسبق، والدكتور أحمد عماد الجندي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامي عمارة عميد كلية الصيدلة، وممثلي شركات الأدوية والطلاب وذلك بمقر كلية الصيدلة بجامعة مصر الدولية.

وثمن المحافظ دور مهنة الصيدلة في المجتمع باعتبارها مهنة محورية تقدم خدماتها في جميع المجالات ويستفيد منها المواطن بشكل مباشر والتي تستلزم ضرورة الأخذ بالأساليب العلمية الحديثة ومواكبة تطورات العصر للارتقاء بها واستمرار تقديم صيادلة على قدر كبير من الوعي والمسئولية تجاه أفراد المجتمع للنهوض بالمنظومة الصحية بوجه عام؛ متمنيًا للمشاركين في المؤتمر الخروج بورش عمل فعالة ومثمرة وتحقيق الاستفادة للجميع.

◘ رئيس جامعة مصر الدولية تعرب عن سعادتها بمشاركة محافظ الشرقية

من جانبها، أعربت القائمة بأعمال رئيس جامعة مصر الدولية عن سعادتها لمشاركة محافظ الشرقية حضور فعاليات المؤتمر الذي تقيمه كلية الصيدلة بهدف تناول الجديد فى مجالات الصيدلة باستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لخلق خريج متميز مؤهل لسوق العمل ومواكب لتطورات العصر واستراتيجية التنمية، مشيرة إلى أن مهنة الصيدلة هى محور اهتمام بالغ من كل دول العالم المتقدم لارتباطها الوثيق بالصحة العامة بما ينعكس إيجابًا على خطط وبرامج التنمية في تلك الدول والمجتمعات.

وأوضح عميد كلية الصيدلة بجامعة مصر الدولية أن فعاليات المؤتمر ستتضمن عرض 12 بحثًا علميًا للطلاب عن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات الصيدلة بجانب تقديم محاضرات علمية لعدد من العلماء المتميزين فى المجال الصيدلي عن المستقبل الصحي والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتوزيع الجوائز على فرق الصيدلة الحاصلة على درجات عالية في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

في نهاية فعاليات المؤتمر قامت القائمة بأعمال رئيس جامعة مصر الدولية بإهداء محافظ الشرقية درعًا تذكاريًا؛ تقديرًا لدوره الداعم والمساند لمهنة الصيدلي، وحرصه الدائم على مشاركة الصيادلة فعالياتهم المختلفة.