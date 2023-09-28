"تيتا وحشاني".. "كابيتانو مصر" ينظم زيارة للمواهب الصاعدة

شهدت الحلقة الرابعة من برنامج "كابيتانو مصر"، تنظيم زيارة لجدات المواهب من البرنامج ليدخلوا عليهم السرور والبهجة.

وقال أحد المواهب: "فرحان إن تيتا جت فرحان أووي أووي يعني كانت وحشاني وبقالي كتير مشوفتهاش".

وأحضر الجدات الأكل المفضل لأحفادهم، ودارت حلقة أسرية بين الأحفاد والأمهات والمواهب.

“كابيتانو مصر”

يذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".

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