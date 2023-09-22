"كابيتانو مصر".. إكرامي يرحب بمحمد عبدالمنعم والأخير يفوز في تحدي "سحب الكرة"

شهدت الحلقة الرابعة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "ON"، ظهور نجم النادي الأهلي محمد عبد المنعم لتقديم نصائح للمواهب الصاعدة.

وخلال الحلقة حرص إكرامي الشحات على الترحيب بمحمد عبد المنعم، متابعاً: "محمد دة ابني لأن أن مربيه وهو قدكم كده تقريباً.

وأضاف كابتن إكرامي الشحات، أن محمد عبدالمنعم، واحد من أبناءه الذين قام بإعدادهم، متمنيًا له التوفيق في مشواره والنجاح فى حصد بطولة أفريقيا رقم 12 للأهلي.

وفاز محمد عبد المنعم فى التحدى الذي خاضه مع عمرو نصوحي، "تحدي سحب الكرة".

“كابيتانو مصر”

يذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".

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