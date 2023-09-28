النائبة غادة الضبع توقع على نموذج تزكية لترشح السيسي

وقعت غادة الضبع، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، على نموذج تزكية للرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وقالت الضبع، في تصريحات لها إن مستقبل وطن يدعم ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، معربة عن ثقتها الكاملة فيه لاستكمال مسيرة التنمية والتطوير الفترة المقبلة.

تحديات الدولة المصرية

وشددت عضو النواب على أن الرئيس السيسي هو الأجدر للمرحلة المقبلة، لمجابهة التحديات التي تواجه الدولة في ظل عالم يموج بصراعات وأزمات اقتصادية تستدعي شخصية مثل "السيسي" يكون قادرًا على الخروج بمصر من تلك الأزمات ويستكمل المنجزات التي حققتها الدولة على مدار السنوات الأخيرة.

وأشارت الضبع إلى أنها تدعم الرئيس السيسي الذي الذي حصلت في عهده المرأة المصرية، على العديد من المكتسبات، حتى تلقدت مناصب مهمة في مواقع اتخاذ القرار، فضلاً عن تمثيلها بنسب غير مسبوقة في مجلسي النواب والشيوخ.