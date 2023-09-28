الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الانتخابات الرئاسية.. النائب أحمد عثمان يوقع على نموذج دعم ترشح الرئيس السيسى

النائب أحمد عثمان
النائب أحمد عثمان

وقع المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية لحزب "مستقبل وطن"، على استمارة تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، والمقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل.

وقال عثمان، إنه يؤيد ترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة استكمالًا لمسيرة بناء الجمهورية الجديدة، ومسيرة الإنجازات والمشروعات القومية والتنموية التي شهدتها البلاد على مدار الـ10 سنوات الأخيرة، والتي أحدثت طفرة تنموية كبيرة في مصر لتخطو خطوات ملموسة وكبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

تماسك الشعب المصري 

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي ورث تركة ثقيلة من العهود السابقة، وكانت حالة مصر صعبة جدا عندما تولى الحكم ولكنه بالإرادة والعزيمة وتماسك الشعب المصري واصطفافهم خلف دولتهم.

وتابع، خلف الرئيس السيسي قائد المسيرة التنموية استطاعت مصر التغلب على كثير من الأزمات والتحديات، واستعادة مصر مكانتها الكبيرة بين دول العالم، والرئيس السيسي أعاد الاستقرار والأمن والأمان لمصر.

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الانتخابات الرئاسية 


وطالب عثمان المصريين بدعم الرئيس السيسي في النتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة في ظل تصاعد التحديات التي تواجهها مصر وتقتضي وجود قيادة حكيمة بحجم الرئيس السيسي لتخطيها.

وثمن عثمان، قرارات وجهود الهيئة الوطنية للانتخابات في تنظيم وإدارة العملية الانتخابية وكافة ما يتعلق بها من إجراءات وجداول زمنية وتوفير ضمانات لنزاهة وشفافية وسلامة العملية الانتخابية.

المهندس أحمد عثمان مجلس النواب مستقبل وطن نموذج تزكية السيسي الانتخابات الرئاسية

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