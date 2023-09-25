برلمانى: استضافة مصر لاجتماعات "الآسيوى للاستثمار" تعكس دورها الريادى

أكد المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، أهمية استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية وأنها تعكس الدور الريادي الذي تلعبه مصر إقليميًا وعالميًا، مشيرا إلى أن هذا الاجتماعات تستهدف تهيئة الأجواء المحفزة لإطلاق منصة دولية ثرية بالحلول التمويلية المبتكرة التي تراعي الاحتياجات التنموية للبلدان النامية والأفريقية.

وأوضح عثمان، أن البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية، يضع على رأس أولوياته عقد شراكات مع القطاع الخاص بتسهيلات تمويلية جاذبة للاستثمارات الخاصة في البنية التحتية بمفهومها الشامل والمتكامل، بما يساعد في تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى أن المؤتمر فرصة جيدة للترويج للفرص الاستثمارية والتنموية ذات المزايا التنافسية والتفضيلية التي تجعل مصر مركزًا إقليميًا وعالميًا للإنتاج والتصدير.

التحديات الاقتصادية

قال عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي حرص خلال كلمته على استعراض التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية، والاحتياجات التنموية للشعب المصري والتي تحتاج إلى تمويلات ضخمة، لضخ المزيد من الاستثمارات على نحو يدعم المسار التنموي القارى، ويفتح آفاقًا رحبة أمام البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، تُسهم في دفع الحراك التنموي متعدد الأطراف والعابر للحدود.

الأولوية الاستراتيجية

أشار أحمد عثمان إلى أن البنك الآسيوى قدم تمويلات بأكثر من 44 مليار دولار لـ35 دولة لـ232 مشروعًا، لافتًا إلى أنه منذ انضمام مصر للبنك أسهم البنك في تمويل عدد من المشروعات التي تأتي في ضوء الأولوية الاستراتيجية للدولة للقطاعين الحكومي والخاص لتسجل المحفظة نحو 1.3 مليار دولار، في قطاعات البنية التحتية المختلفة، في لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.