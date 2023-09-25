اجتماعات البنك الآسيوى فى شرم الشيخ (إنفوجراف)
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا يرصد اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي يعقد في شرم الشيخ.
اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار:
- تعقد في شرم الشيخ ولأول مرة برعاية الرئيس السيسي.
- الحدث يعكس واقعًا اقتصاديًا جديدًا يرتكز على الترابط القاري.
- الوفود المشاركة من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا.
- ينقل الحدث ممثلو 160 وسيلة إعلامية.
- تبحث التمويل المستدام في البنية التحتية عبر سندات التنمية.
- تناول سبل ضمان حوكمة عالمية لتنمية مستدامة عابرة للحدود.
- تستهدف بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية.
- تبحث تعبئة الموارد لتمويل المناخ وتعزيز دور القطاع الخاص.