اجتماعات البنك الآسيوى فى شرم الشيخ (إنفوجراف)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا يرصد اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي يعقد في شرم الشيخ.

اجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار:

تعقد في شرم الشيخ ولأول مرة برعاية الرئيس السيسي.

الحدث يعكس واقعًا اقتصاديًا جديدًا يرتكز على الترابط القاري.

الوفود المشاركة من الشخصيات الاقتصادية المؤثرة دوليًا.

ينقل الحدث ممثلو 160 وسيلة إعلامية.

تبحث التمويل المستدام في البنية التحتية عبر سندات التنمية.

تناول سبل ضمان حوكمة عالمية لتنمية مستدامة عابرة للحدود.

تستهدف بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية.