أحمد عثمان: الرئيس يحرص على تنمية الحياة السياسية وهناك توافق على دعم ترشحه

شارك المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب وعضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، في ملتقى الأحزاب والكيانات السياسية المصرية وعقد بالصالة المغطاة المقامة بمنطقة الأحرار بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، والذي يضم حزب مستقبل وطن، وحزب حماة الوطن، وحزب المؤتمر، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب مصر الحديثة، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومجلس القبائل والعائلات المصرية بمحافظة الشرقية، والذي عقد مساء اليوم الخميس في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، بحضور أكثر من 60 حزبًا سياسيًا.

دعم وتقوية دور الأحزاب فى مصر

وأشار المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أهمية ملتقى الأحزاب والكيانات السياسية في مناقشة جميع القضايا المتعلقة بالحياة السياسية المصرية ودعم وتقوية دور الأحزاب في مصر لتقوم بدورها تجاه الوطن والمواطن.

يحرص على تعزيز ودعم أى جهود لتنمية وإثراء الحياة السياسية

ولفت المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، وعضو الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أن تولى الحكم يحرص على تعزيز ودعم أي جهود لتنمية وإثراء الحياة السياسية، مشيرًا إلى ما شهدته السنوات الأخيرة من تمكين الشباب والمرأة سياسيًا وتوليهم المناصب والمواقع القيادية في السلطتين التنفيذية والتشريعية، بالإضافة إلى دعوته للحوار الوطني والذي تضمن المحور السياسي ضمن محاوره الثلاثة مستهدفًا دعم تحقيق الإصلاح السياسي وتنمية وإثراء الحياة السياسية ودعم الأحزاب وغيرها من القضايا.

وقال النائب أحمد عثمان، إن ملتقى الأحزاب والكيانات السياسية شهد توافق جميع الأحزاب على تأييد ودعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء وتدشين الجمهورية الجديدة.