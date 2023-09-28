الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"ثقافة الطفل بالأقصر" يُنظم عرضًا لمسرح العرائس احتفالًا بالمولد النبوي (صور)

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظم قصر الثقافة بمحافظة الأقصر، عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة. 

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وأعد قصر ثقافة الأقصر،  أمسية شعرية للشاعر حمدي موسى بعنوان"الأمل"، وقدم القاص محمد مصطفى الضبعاوي قصة "جدي"، وقدمت حنين أحمد قصة "كوكب زحل المدهش".

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جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لنادي أدب الأقصر بحضور الشاعر يحيى سمير والأديب بكرى عبد الحميد.

وأقام قصر ثقافة حسن فتحي عرض إنشاد ديني للمنشد على سيد بعنوان "مدح النبي"، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة الطفل دوري ثقافي لرواد القصر أعدته وفاء أبو العلمين، وعرض مسرح عرائس بعنوان" المولد النبوي الشريف" أداء أسماء عبد الباقي وإيمان صلاح.

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وتأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.

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قصر ثقافة الأقصر محافظة الأقصر القرآن الكريم السنة النبوية الشريفة المولد النبوي الشريف

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