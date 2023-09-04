الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سكرتير عام الأقصر تعقد لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين

سكرتير عام الأقصر
سكرتير عام الأقصر تلتقي بالمواطنين لبحث الشكاوى

عقدت هدى المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر، لقاء اليوم المفتوح مع المواطنين، الذي يعقد بمقر ديوان عام المحافظة بشكل دوري أسبوعيا، بحضور رؤساء المدن ووكلاء الوزارات والمديريات المختلفة، يأتي ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بتكثيف جهود إدارة خدمة المواطنين لبحث الطلبات والشكاوى المقدمة من المواطنين وإيجاد أنسب الحلول لها بما يتماشى مع القانون.

وتم خلال اللقاء بحث الطلبات والشكاوى المقدمة من قبل المواطنين، حيث أكدت السكرتير العام للمحافظة، ضرورة سرعة الرد على كافة الشكاوى التي تم عرضها وتسهيل إجراءات حلها ورفع أي معاناة وتذليل أي عقبات تواجه المواطنين في كافة القطاعات بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مشيرة إلى أنه يتم فحص والرد على كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين وإعطاء كل ذي حق حقه مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والقانون.

سكرتير عام الأقصر تلتقي بالمواطنين لبحث الشكاوى

سكرتير عام الأقصر تلتقي بالمواطنين لبحث الشكاوى
سكرتير عام الأقصر تلتقي بالمواطنين لبحث الشكاوى
سكرتير عام الأقصر تلتقي بالمواطنين لبحث الشكاوى
سكرتير عام الأقصر تلتقي بالمواطنين لبحث الشكاوى
سكرتير عام الأقصر تلتقي بالمواطنين لبحث الشكاوى
سكرتير عام الأقصر تلتقي بالمواطنين لبحث الشكاوى
سكرتير عام الأقصر تلتقي بالمواطنين لبحث الشكاوى
سكرتير عام الأقصر تلتقي بالمواطنين لبحث الشكاوى
سكرتير عام الأقصر تلتقي بالمواطنين لبحث الشكاوى
سكرتير عام الأقصر تلتقي بالمواطنين لبحث الشكاوى
محافظة الأقصر المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر الحملات الرقابية والتفتيشة مدير أمن الاقصر إدارة شرطة المرافق

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