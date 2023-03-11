السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

محافظ الأقصر: صرف 440 مليون جنيه تعويضات نزع الملكية للمواطنين منذ 2014

وفد لجنة الإدارة
وفد لجنة الإدارة المحلية

استعرض المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بيان بإجمالي عدد العقود المحررة وجملة المتحصلات المالية حتى يوم 9 مارس 2023، خلال لقاءه مع وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم السبت، بمقر ديوان عام المحافظة.

وقال محافظ الأقصر، إن إجمالي عدد العقود 1732، وعدد العقود المنتظر تحريرها 743، وإجمالي عدد الطلبات الكلية 9666، وإجمالي عدد الطلبات الفعلية 9410، موضحاً أن إجمالي المتحصلات 261 مليون و457 ألف جنيه، وإجمالي المستهدف من العقود 465 مليون و727 ألف جنيه، ونسبة العقود 70%.

وسأل المهندس السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: «هل لو فتحنا باب التقنين مرة أخرى سيتقدم مواطنون بطلبات أم لا؟، فرد المحافظ وبعض المسئولين عن ملف التقنين بأن هناك العديد من المواطنين ينتظرون فتح باب التقنين مرة أخرى لتقديم طلبات».

وتابع المحافظ: "ليس بيني وبين المواطن خلاف، نراعي المواطن وكذلك حق الدولة، ولا أزايد على مواطن عشان يحبني ولا يكرهني، واستجبنا للأهالي بتخفيض أسعار التقنين نحو ثلاث مرات، والأقصر هى المحافظة الوحيدة التي خفضت التسعير من 100% إلى 44%".

وأشار المستشار مصطفى ألهم إلى أنه تم صرف تعويضات نزع الملكية للمواطنين منذ 2014 حتى الآن بقيمة 440 مليون جنيه لتنفيذ قرارات النزع والأحكام القضائية الصادرة بفروق أسعار أو استيلاء أو تعويضات شاغلين، متابعا: "نراعي مسئولية الدولة تجاه مواطنيها حيث تعطيهم حقوقهم".

وأوضح أن الإيرادات المحققة في العام المالي 2021-2022 تبلغ 110 ملايين و898 ألف جنيه، بزيادة 33.8 مليون جنيه عن العام المالي السابق، وهناك مديونية مستحقة لصالح المحافظة بمبلغ 100 مليون جنيه.

وأهدى المستشار مصطفى ألهم، درع المحافظة للنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

وحضر اللقاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة الأقصر، كل من النواب؛ أحمد إدريس، محمد العماري، بهاء أبو الحمد، بهجت الصن، باهي أمين، أماني الشمولي، زينب السوالمي، محمد عبد العليم الشيخ، محمد عطا الله إسماعيل، وائل زكريا الأمير.

ويترأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ويضم الوفد كل من النائب محمد وفيق وكيل اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، ونائب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائبة إيمان الألفي، نائبة التنسيقية، والنائبة سامية توفيق، والنائبة سناء السعيد، والنائبة فايزة صالح، والنائبة ريهام عبد النبي، والنواب: علي عبد الرحيم، خالد الحداد، عمر وطني، محمد رجب، كما يضم الوفد من أمانة اللجنة كل من، أحمد حشيش ومحمد بركات، كما يرافق الوفد اللواء حمدي الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، وعمرو طلبة ممثلا لوزارة الإسكان.

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وائل لطفي

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