محافظ الأقصر يتفقد موقع غرق فندق عائم متوقف عن العمل

تفقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بشكل عاجل وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة موقع حادث غرق أحد الفنادق العائمة بكورنيش النيل بالأقصر.

وتبين أن الفندق العائم لا يعمل منذ عام 2010، ولا يوجد على متنه سوى العمال والطاقم الملاحي ورخصته الملاحية سارية.

الفندق متوقف عن العمل منذ فترة كبيرة

تلقت غرفة عمليات محافظة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، بلاغا يفيد بحدوث غرق جزئي لأحد الفنادق العائمة المتوقفة عن العمل والتى تجرى بها أعمال صيانة وتطوير على كورنيش النيل في مدينة الأقصر.

وتم التواصل مع الترسانة النيلية والملاحة النهرية وشرطة المسطحات لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو رفع الفندق العائم، وأكد البلاغ أن الحركة الملاحية بمجرى النيل تعمل بصورة طبيعية.

وتبين من خلال حصر العاملين والطاقم فقد شخصين اثنين منهم، وجار تمشيط المنطقة عن طريق الإنقاذ النهري، وإخطار الجهات المختصة والنيابة العامة.