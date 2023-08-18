29 رحلة بالون طائر تحلق بـ700 سائح فى سماء الأقصر

شهدت سماء غرب مدينة الأقصر، صباح اليوم الجمعة ، تحليق 29 رحلة بالون طائر منطلقة من أرض مطار البالون الطائر، تقل على متنها 700 سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية والعربية والمصرية.

وتنطلق رحلات البالون الطائر بسماء غرب مدينة الأقصر يوميًا كل صباح مع اللحظات الأولى لشروق الشمس في رحلة تمتد إلى 45 دقيقة بسماء الأقصر، وعلى ارتفاع 1500 قدم من سطح الأرض.

ويستمتع السائحون عبر رحلات البالون الطائر بسماء الأقصر بمنظر شروق الشمس الساحر وهى تسدل أشعتها الذهبية على صفحة النيل والأراضي الزراعية والجبل في مشهد خلاب يأسر قلوب وأبصار وعقول الناظرين.

ويشاهد السائحون روعة امتزاج النيل مع الخضرة والجبل والمعابد والآثار حيث الطبيعة والثقافة في لوحة ربانية طبيعية قلما تتواجد في أي مكان في العالم، وذلك عبر رحلات البالون الطائر بسماء الأقصر، والتي تعد نوعًا من أنواع سياحة المغامرة والتي تنفرد بها مدينة الأقصر.

يذكر أن محافظة الأقصر، رغم الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، والذي قارب على 45 درجة مئوية، تستقبل أعدادًا كبيرة من السائحين، ما أدى إلى إنعاش السياحة الصيفية بها، وتعد رحلات اليوم الواحد القادمة من الغردقة والبحر الأحمر كلمة السر، حيث تستقبل الأقصر أكثر من 80% من القادمين لشواطئ البحر الأحمر.

ويحتل السائحون من دولة إسبانيا المركز الأول كأكثر دول العالم إرسالًا للسياح للأقصر خلال النصف الأول من العام الجاري، ثم سائحو دولة فرنسا، ورغم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة بالأقصر، إلا أن التدفقات السياحية الوافدة من إسبانيا وفرنسا لم تنقطع.

وتلقت فنادق محافظة الأقصر حجوزات متعددة لإقامة أكثر من 50 مؤتمرًا محليًا وإقليميًا ودوليًا خلال فصل الشتاء المقبل وكذلك الوقت الحالي، ما من شأنه حدوث انتعاشة سياحية كبيرة للمدينة وتنويع لأنماط السياحة بمحافظة الأقصر بإضافة سياحة المؤتمرات والحفلات السياحية المتنوعة ضمن المنتج والمقصد السياحي والجو العام الذي يجد استمتاعًا وقبولًا من السائحين حول العالم.