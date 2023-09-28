الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

طيار ديليفري: الطرق والكباري الجديدة سهّلت عملي جدًا ( فيديو)

طيار ديليفري
طيار ديليفري

شهدت مكاتب الشهر العقاري بمختلف محافظات الجمهورية زحامًا شديدًا من قبل المواطنين الذين حرصوا على الذهاب مبكرًا لعمل توكيلات للرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل الترشح لرئاسة الجمهورية؛ لاستكمال سلسلة الإنجازات التي حققها الرئيس في الفترة الماضية.

“الدستور” حرصت على الاستماع لشهادة المصريين الذي أعلنوا دعمهم لـ الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة بعدما شاهدوا حجم الإنجازات والمشاريع التي نُفذت عقب ثورة 30 يونيو وحتى الآن، حيث بدأت عمليات التطوير منذ ذلك التاريخ والتي شملت شتى المجالات واستفاد منها المواطنين في كل ربوع المحروسة.

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قال أحد المواطنين، طيار ديليفري إنه يدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعدما شاهد حجم الانجازات التي تم تنفيذها على الأرض واستفاد منها جميع المواطنين، وكان من أهمها نشر الأمان والاستقرار في ربوع مصر، حيث أصبح الجميع يعيشون في أمان بلا خوف أو قلق.

أضاف أن هناك الكثير من المشاريع التي نُفذت خلال السنوات الماضية، ومن أهم تلك المشاريع هي شبكات الطرق والكباري التي وفرت الكثير من الوقت والمجهود على المواطنين، واستفاد منها شخصيًا بحكم عمله الذي يتطلب السير على تلك الطرق، لذلك يدعم ويؤيد الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال عمليات التطوير. 

https://www.youtube.com/shorts/dw6LcjobnZc

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا حمل رقم 7 لسنة 2023 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

تضمن القرار في المادة الأولى أن لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وذلك خلال التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو مقار البعثات الدبلوماسية حسب الأحوال وفق النموذج المعد لهذا الغرض بداية من يوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر، ولا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة، ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح، كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن.

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