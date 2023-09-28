الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

البابا تواضروس يشهد حفل خريجى المعهد المسكونى

تواضروس
تواضروس

يشهد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء السبت، حفل تخريج دورة المعهد المسكوني للشرق الأوسط للتنشئة المسكونية الأكاديمية للدفعة الثامنة.

ونظّم المعهد المسكوني زيارات مسكونية إلى الكنائس المتنوعة في الإسكندرية، وهى الكنيسة الإنجيلية وكنيسة الروم الأرثوذكس وكنيسة اللاتين الكاثوليك، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

بدأ اليوم بزيارة الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالعطارين بالإسكندرية وكان في الاستقبال، الدكتور القس راضي عطا الله راعي الكنيسة ورئيس مجلس سنودس النيل الإنجيلي المشيخي.

ثم زيارة بطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية وسائر إفريقيا، وكان في الاستقبال، المطران ناركيسوس، مطران بورسعيد للروم الأرثوذكس ووكيل البطريركية.

ثم زيارة كاتدرائية سانت كاترين بمنطقة المنشية بالإسكندرية، وكان في الاستقبال، الأب بطرس أحد الرهبان الفرنسيسكان وهو أحد المسئولين عن الكاتدرائية.

ثم زيارة كاتدرائية سان مارك بمنطقة محطة الرمل بالإسكندرية "الكنيسة المرقسية" وهي المقر البابوي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالإسكندرية، حيث تعتبر هي أقدم كنيسة في مصر وإفريقيا منذ القرن الأول الميلادي، ثم تم زيارة الكلية الإكليريكية بالإسكندرية.

ثم ناقشت الدورة عدة تأملات روحية من بينها التي ألقاها الأب نعمه صليبا بتأمل إنجيلي بعدها قدم الأب: "مقدمات في الحوار المسيحي الإسلامي" وبعدها قدم الأب وليد الديك موضوع بعنوان "الآباء المؤسسون ووحدة الكنيسة"، كما ناقش جورج منير موضوع عن "الكنيسة في السودان" وقدم القس اسحق منذر موضوع عن "الكنيسة في فلسطين: وثيقة وقفة حق". 

وبعدها قدم الأب وليد الديك موضوع بعنوان "معلومات عن كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك".

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