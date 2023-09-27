المعهد المسكوني للشرق الأوسط ينظم زيارات للكنائس في الإسكندرية

نظم المعهد المسكوني للشرق الأوسط، زيارات مسكونية إلى الكنائس المتنوعة في الإسكندرية، وهي الكنيسة الإنجيلية، وكنيسة الروم الأرثوذكس، وكنيسة اللاتين الكاثوليك، والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

◄زيارة الكنيسة الإنجيلية



بدأ اليوم بزيارة الكنيسة الإنجيلية المشيخية بالعطارين بالإسكندرية وكان في الإستقبال، الدكتور القس راضي عطا الله راعي الكنيسة ورئيس مجلس سنودس النيل الإنجيلي المشيخي.

ثم زيارة بطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية وسائر أفريقيا، وكان في الإستقبال، نيافة المطران ناركيسوس مطران بورسعيد للروم الأرثوذكس ووكيل البطريركية.

ثم زيارة كاتدرائية سانت كاترين بمنطقة المنشية بالإسكندرية، وكان في الإستقبال، الأب بطرس أحد الرهبان الفرنسيسكان وهو أحد المسؤولين عن الكاتدرائية.

ثم زيارة كاتدرائية سان مارك بمنطقة محطة الرمل بالإسكندرية (الكنيسة المرقسية)، وهي المقر البابوي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالإسكندرية، حيث تعتبر هي أقدم كنيسة في مصر وأفريقيا منذ القرن الأول الميلادي، ثم تم زيارة الكلية الإكليريكية بالإسكندرية.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الثامنة للمعهد المسكوني للشرق الأوسط بدأت مساء يوم الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ وذلك في بيت الأنافورا في مصر. عشرون طالب وطالبة قادمون من ٥ بلاد عربية لبنان والعراق والأردن والسودان ومصر. كما تمتد أعمال هذه الدورة لمدة أسبوعين.

المعهد المسكوني للشرق الأوسط



يشمُلُ المعهدُ أي مسيحي وبخاصة عنصر الشباب، المهتم والحريص على الانخراط في التدريب المسكوني والفكر المسكوني، مثل اللاهوتيين الشباب وطلاب الجامعات والثانويات، والمسيحيين بشكل عام، مع التشديد على المشاركة المُتساوية للرجال والنساء.

مسألة المعهد الرئيسية المطروحة هي تشجيع المسكونية وتغذيتها والتعاون بين الكنائس في العالم العربي، فضلًا عن بناء الجسور مع أشخاص من ديانات أخرى والانخراط معهم في حوار صادق؛ كل هذا من خلال توفير المساحة اللازمة للتربية المسكونية والتدريب والتفكير، التفاعل، البحوث، التوثيق والمنشورات، بالتعاون مع الهيئات والمعاهد اللاهوتية والمسكونية الأخرى على المستوى الإقليمي والعالمي.