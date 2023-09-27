الأنبا باخوم: البابا فرنسيس يختار الموضوع العالمي للشباب في الكنائس المحلية

صرح الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة الكاثوليكية بمصر، بأنه صدر بيان عن دائرة العلمانيين والعائلة والحياة بالفاتيكان، بالأمس ٢٦ سبتمبر يؤكد أن البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اختار موضوعي اليومين العالميين للشباب في الكنائس المحلية لعامي 2023 و 2024، بمناسبة عيد يسوع الملك، والتي سترسم طريق التحضير ليوبيل الشباب لعام 2025 "حجاج الرجاء.. اليوم العالمي الثامن والثلاثين للشباب 2023 (فَرِحين في الرَّجاءِ)"، واليوم العالمي التاسع والثلاثين للشباب 2024: (الرَّاجونَ لِلرَّبّ يَسيرونَ ولا يَتعَبون».

◄بابا الفاتيكان يدعو إلى تعميق معني الرجاء

وأضاف الأنبا باخوم: "وذكر أن آمالَ البشرِ وأفراحَهم، في زمننا هذا، إنَّ أحزانَهم وضيقاتهم، لا سيما الفقراء منهم والمعذَّبين جميعاً، لهي أفراحُ تلاميذِ المسيح وآمالُهم، هي أحزانُهم وضيقاتهم (فرح ورجاء 1965)، والآن، في هذه الأوقات الصعبة، ترغب الكنيسة في إحياء الرجاء في العالم، وللقيام بذلك، علينا أن تثق بشكل خاص بالشباب، أبطال التاريخ ومرسلي الفرح".

وأوضح: “في الإرشاد الرسولي ما بعد السينودس (المسيح يحيا)، أشار البابا فرنسيس إلى أن المسيح (هو رجاؤنا، وهو الشابّ الأجمل في هذا العالم) (رقم 1)، والآن من خلال موضوعي اليوم العالمي للشباب القادمين، يدعو الحبر الأعظم الشباب إلى تعميق معنى الرجاء المسيحي والشهادة بفرح أن المسيح حي”.

وكان قد وصل البابا فرانسيس إلى لشبونة، في أغسطس الماضي، على متن طائرة تابعة لشركة طيران "إيتا" الإيطالية المملوكة للدولة، وذلك للمشاركة في الدورة السابعة والثلاثين لـ"اليوم العالمي للشباب" لعام 2023 الخاص بالكنيسة الكاثوليكية.

وكان قد التقي البابا خلال الزيارة برئيس الوزراء أنطونيو كوستا، بسفارة الفاتيكان في لشبونة، وهي السفارة الرسولية رسميا

جدير بالذكر، أن "اليوم العالمي للشباب" هو أكبر حدث دولي تنظمه البرتغال على الإطلاق، بمشاركة 700 ألف زائر ومساعد.