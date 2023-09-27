الأنبا باسيليوس يترأس حفل تكريم الخريجين بكنيسة مارمرقس

ترأس صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران المنيا للأقباط الكاثوليك بمصر، مساء أمس حفل تكريم الخريجيين في مختلف المراحل التعليمية وذلك بكنيسة مارمرقس.



كان في استقباله الأب أبوالخير بشرى راعي الكنيسة وشعب الكنيسة المبارك، وأعطى صاحب النيافة الأنبا باسيليوس كلمة روحية تشجيعية لهم بعنوان «الكنيسة تتجدد بعمل الروح القدس في أولادنا».



تضمن الاحتفال العديد من الفقرات الروحية المتنوعة وتكريم الخريجين في جميع المراحل التعليمية وخدام الأنشطة.



واختتم صاحب النيافة الأنبا باسيليوس الحفل بالصلاة والبركة الرسولية لكل الحاضرين.



وتأتي هذه الزيارة لصاحب النيافة الأنبا باسيليوس في إطار اهتمامه وتفقده ومتابعته كل الأنشطة في كل كنائس الإيبارشية.



وكان صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، ترأس في وقت سابق حفل ختام النشاط الصيفي وتكريم الخريجين في مختلف المراحل التعليمية وذلك بكنيسة القيامة بالمنيا الجديدة وكان في استقباله الأب أنطون فؤاد راعي الكنيسة والشماس نادر ماهر وشعب الكنيسة المبارك.



وأعطى صاحب النيافة الأنبا باسيليوس كلمة روحية تشجيعية لهم تضمن الاحتفال العديد من الفقرات الروحية المتنوعة والاحتفال بتكريم الخرجيين في جميع المراحل التعليمية وخدام الأنشطة والمخدومين المشاركين في المسابقة الإيبارشية.



واختتم صاحب النيافة الأنبا باسيليوس الحفل بالصلاة والبركة الرسولية لكل الحاضرين.



وتأتى هذه الزيارة لصاحب النيافة الأنبا باسيليوس في إطار اهتمامه وتفقده ومتابعته كل الأنشطة في كل كنائس الإيبارشية.



ولد الأنبا باسيليوس فوزي في مدينة المنيا يوم 16 ديسمبر 1956، أنهى دراسته بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1978، والتحق بالكلية الإكليريكية بالمعادي، وحصل على ليسانس الفلسفة واللاهوت.

وعين راعيا لكنيسة العائلة المقدسة بأرض سلطان بالمنيا عام 1980 واستمر فيها حتي عين راعياً لكنيسة القديسة تريزا بمدينة مغاغة عام 1983.