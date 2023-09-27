الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الليلة.. البابا تواضروس الثاني يلقي عظته الأسبوعية بالإسكندرية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

يواصل  البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلقاء عظته الأسبوعية بالإسكندرية، مساء اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يلقي البابا تواضروس الثاني، مساء اليوم، عظة الأربعاء الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء مريم ومارمرقس الرسول والأباء الرسل بشرق الإسكندرية.

ويشارك البابا في إلقاء عظته الأسبوعية، أساقفة الكنيسة القبطية الارثوذكسية بالإسكندرية منهم الأنبا إيلاريون الأسقف العام بالإسكندرية، والأنبا بافلي والأنبا هيرمينا الأساقفة العمومين بها.

البابا شنودة الثالث أول من أدخل العظة الأسبوعية

والبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ117، هو أول بابا في تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسي متبع، حيث بدأها عام 1964 عندما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية.

وبمرور الوقت صار لأسقف التعليم، محبون ومريدون يرغبون فى الاستماع إلى محاضرته، التي يمزج فيها بين السياسة والثقافة والروحانيات، بما كان يمتلكه من مهارات في الخطابة ووعي كبير.

وانتقلت العظة إلى الكنيسة المرقسية بكلوت بك، من أجل إفساح المجال لعدد أكبر من الحاضرين، ولما تم اختياره بطريركا نقلت العظة إلى القاعة الكبرى بالكاتدرائية عقب افتتاحها.

البابا يجتمع بالأساقفة العموم بالقاهرة


وكان قد أقيم أمس بالمقر البابوي بالقاهرة الاجتماع السنوي لقداسة البابا تواضروس الثاني مع الآباء الأساقفة العموم في مناطق القاهرة الرعوية، وذلك في إطار متابعة قداسته للعمل الرعوي بكنائس القاهرة وقطاعاتها الرعوية.
واطمأن البابا خلال الاجتماع على أحوال الخدمة، كما تمت مناقشة عدد من الملفات أهمها بعض المشروعات الخدمية الجديدة، والمشروع الجديد للمقابر المزمع الإعلان عنه مطلع العام المقبل، إلى جانب عدد من الموضوعات الرعوية الأخرى. 
وجرت كذلك مناقشة موضوع المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في شهر ديسمبر من العام الجاري.

قداسة البابا تواضروس الثاني إلقاء عظته الأسبوعية بالإسكندرية عظه الأربعاء الأسبوعية البابا تواضروس الثاني كنيسة السيدة العذراء مريم ومارمرقس الرسول والأباء الرسل بشرق الإسكندرية عظتة الاسبوعية

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