وكيل المقر البابوي يترأس الأحتفال بشراء كنيسة جديدة في سياتل

احتفل المقر البابوي لشمال كاليفورنيا وغرب الولايات المتحدة الأمريكية، بشراء واستلام كنيسة جديدة في سياتل، أول أمس، وهي كنيسة حملت أسماء رؤساء الملائكة.

وصلى الأب القمص أنطونيوس باقي وكيل المقر البابوي، والآباء كهنة كنائس سياتل أول صلاة عشية بالكنيسة الجديدة، وصلى الآباء كذلك أول قداس بها، بمشاركة أعداد كبيرة من الشعب.

زيارة رعوية للأنبا سيرابيون لإيبارشية هولندا



وعلى صعيد آخر، استقبل الأنبا أرساني أسقف هولندا الأنبا سيرابيون مطران لوس أنچلوس وجنوب كاليفورنيا وهاواي، والذي زار هولندا في رحلة رعوية بدأت من الرابع عشر من سبتمبر الجاري وحتى أمس.

تضمن برنامج الرحلة صلاة القداس الإلهي لتذكار نياحة القديسة ڤيرينا في كنيسة السيدة العذراء والقديسة ڤيرينا بمدينة بوسوم بهولندا، أعقبه لقاء مجمع كهنة الإيبارشية، حيث ألقى نيافة الأنبا سيرابيون كلمة بعنوان "الفرح بالصليب في حياة وخدمة الكاهن".

كما التقى نيافته بالعائلات حديثي الزواج من أبناء الإيبارشية، وألقى محاضرة بعنوان "كيف نصل إلى المفهوم المسيحي للزواج".

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والتقى الأنبا سيرابيون بالعائلات من الجيل الثاني، وألقى محاضرة بعنوان "ما هي الصفات الروحية للأبوين المسيحيين". كما التقى بشباب الخريجين من الجيل الثاني، وألقى محاضرة بعنوان "كيف نعرف إرادة الله".

اختتمت الزيارة بصلاة القداس الإلهي في كنيسة الشهيد أبي سيفين بمدينة أمستردام.

جدير بالذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تستعد للأحتفال بعيد الصليب 2023، وذلك في 27 سبتمبر 2023، بإقامة صلوات القداس الإلهي الذي يترأسه أساقفة ومطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمختلف الإيبارشيات والكنائس داخل مصر وبلاد المهجر.

كما تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لبدء صوم الميلاد 2023 في 25 نوفمبر 2023 بالقداسات الإلهية.