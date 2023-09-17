الأحد 17 سبتمبر 2023
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القس أندريه زكي يؤكد أهمية ترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة

اندريه زكي
اندريه زكي

أكد رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، الدكتور القس أندريه زكي، أهمية الاستمرار قدمًا في بناء الدولة المصرية الحديثة بأقدام ثابتة، وتحقيق الرؤية الوطنية المخلصة، لمواجهة التحديات التي توثر على حياة ومعيشة المصريين، من خلال أهمية ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة".

نؤمن بأصالة الدور التنموي للدولة المصرية وأهمية دعم المواطن المصري الأكثر احتياجًا

وأضاف رئيس الإنجيلية: "نؤمن بأصالة الدور التنموي والمجتمعي للدولة المصرية، وأهمية دعم المواطن المصري الأكثر احتياجًا، والمساهمة في إرساء قواعد العدالة والحماية الاجتماعية، من خلال القدرة الحقيقية على التدخل الوطني المخلص، وقرارات الرئيس من محافظة بني سويف أمس، لحماية العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات وصغار المزارعين والصحفيين، خير دليل على قدرة القيادة السياسية على الاستمرار في بناء الدولة المصرية الحديثة التي تحقق طموحات المصريين".

يأتي ذلك استكمالًا للدور التنموي والمجتمعي الكبير الذي قامت به القيادة السياسية المصرية، وما حققته الدولة المصرية على أرض الواقع خلال السنين الماضية، من دعم المواطن المصري الأكثر احتياجًا، وإرساء قواعد العيش الكريم، وما تحقق من تنمية الريف المصري من خلال المبادرات الرئاسية، وأهمها للمصريين حياة كريمة، والتحالف الوطني، والذي يتم بمجهود وسواعد أبنائها من أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني المصرية.

وكان الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أشاد بالقرارات الوطنية الخاصة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، أثناء افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف.

وأضاف: "يعيش العالم تحديات صعبة في عدة اتجاهات، واستطاعت الدولة المصرية بتوجيهات القيادة السياسية التعامل مع التحديات التي توثر على حياة ومعيشة المصريين، بداية من مواجهة الإرهاب إلى تجاوز وباء كورونا، حتى التعامل مع الصراعات الدولية بسبب حرب روسيا وأوكرانيا،  ودائمًا يحرص الرئيس على الحماية الاجتماعية كأولوية، وهذا يعكس عمق الرؤية الوطنية لمواجهة التحديات بجدية".

أندريه زكي ترشيح السيسي انتخابات الرئاسة 2024 رئيس الإنجيلية ئيس الطائفة الإنجيلية

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