الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القس أندريه زكى: الحماية الاجتماعية أولوية لدى الرئيس السيسى

أندريه زكي
أندريه زكي

أشاد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالقرارات الوطنية الخاصة التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، أثناء افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف.

 الحماية الاجتماعية أولوية لدى الرئيس السيسي

وقال رئيس الإنجيلية في بيان له "يعيش العالم تحديات صعبة في عدة اتجاهات، واستطاعت الدولة المصرية بتوجيهات القيادة السياسية التعامل مع التحديات التي تؤثر على حياة ومعيشة المصريين، بداية من مواجهة الإرهاب إلى تجاوز وباء كورونا، حتى التعامل مع الصراعات الدولية بسبب حرب روسيا وأوكرانيا،  ودائمًا يحرص الرئيس على الحماية الاجتماعية كأولوية، وهذا يعكس عمق الرؤية الوطنية لمواجهة التحديات بجدية".

تأتي قرارات الرئيس لتشمل حزمة حماية اجتماعية تمثلت في زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه وإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، وإعفاء المتعثرين من سداد أقساط مشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وكذلك رفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدرجة السادسة لــ4000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه، وزيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% بجانب رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 25%، وتطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة.

الدكتور القس اندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية الرئيس عبدالفتاح السيسي القس أندرية زكى

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