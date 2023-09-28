الخميس 28 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع مواطن غرقا إثر انقلاب سيارته بمياه بحر النوافعة فى الشرقية

جثة
جثة

لقي مواطن مصرعه غرقا إثر انقلاب سيارته بمياه بحر النوافعة مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، وتم إنتشال الجثمان واستخراجه وإخطار النيابة العامة

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة مستشفى فاقوس المركزى، بوصول "محمد و"، 28 سنة، مقيم قرية النوافعة نطاق مركز فاقوس جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وتبين حدوث وفاته إثر انقلاب سيارته بمياه بحر النوافعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب انتهاء الإجراءات القانونية وطلبت التحريات حول الواقعة.

مواطن غرقا انقلاب سيارته بمياه بحر إنتشال الجثمان النيابة العامة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ستشفى فاقوس المركزى

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