العثور على جثة غريق بترعة الإسماعيلية أمام كوبري أبوسلطان

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالإسماعيلية، الاثنين، من انتشال جثة لغريق بترعة الإسماعيلية في إطار نطاق مركز ومدينة ابو صوير.

كان اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارًا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ يفيد العثور علي جثة غريق بترعة الإسماعيلية بنطاق مركز ومدينة ابو صوير.

تبين أن مكان وقوع الحادث طريق الزقازيق الزراعي أمام كوبري أبو سلطان حيث عثر علي جثة غريق يدعي شريف صبري عبدالله، ١٨ سنة، مقيم بأبو كبير بالشرقية.

على الفور، وجه د.مصعب البدراوي، مدير مرفق هيئة الإسعاف بالاسماعيلية، بالدفع بسيارة إسعاف الي مكان وقوع الحادث ونقل الجثة الي مشرحة المستشفي.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.