أمين الشئون الاقتصادية بحماة الوطن: ندعم ترشح الرئيس السيسى لفترة جديدة لإرساء دعائم الاقتصاد

قال المهندس أحمد تيسير، أمين الشئون الاقتصادية بحزب حماة الوطن، إن النجاح الذي حققه الرئيس عبدالفتاح السيسي داخليًا وخارجيًا يجعلنا ندعم ونؤيد ترشيحه لفترة رئاسة جديدة، لنبني معه مستقبل مصر والأجيال القادمة.

قوة مصر والعلاقات المتميزة التي يقوم بها الرئيس السيسي خارجيًا كان لها دور كبير في انضمام مصر إلى مجموعة البريكس

وأضاف أحمد تيسير أن قوة مصر والعلاقات المتميزة التي يقوم بها الرئيس السيسي خارجيًا كان لها دور كبير في انضمام مصر إلى مجموعة البريكس، التي تمثل ثاني أكبر تجمع اقتصادي في العالم، وأصبحت مصر لديها فرصًا قوية في التصدير والاستيراد وتحقيق تكامل اقتصادي قوي مع الدول الأعضاء في البريكس مثل الصين وروسيا والهند.

روسيا قررت مؤخرًا التعامل بالعملة المحلية مع 30 دولة

وأشار أمين الشئون الاقتصادية إلى أن روسيا قررت مؤخرًا التعامل بالعملة المحلية مع 30 دولة بالعملة المحلية، والتخلي عن الدولار للحد من الضغط على الطلب على الدولار، والخروج من هيمنته، ومصر واحدة من هذه الدول بفضل سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي والثقل الدولي الذي تمثله مصر في عهده خارجيًا.

وأشار إلى أن أكبر الدول المصدرة لمصر هي الصين وروسيا ضمن تجمع البريكس، والتعامل بالعملة المحلية يقلل أزمة الضغط على الدولار، ويحد من ارتفاع الأسعار على احتياجات الأسرة المصرية خلال الفترة المقبلة، كما يؤدي إلى تراجع في معدلات التضخم المرتفعة حاليًا.

وفي السياق ذاته، قال حسن جعفر، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة بني سويف، إن أبناء بني سويف يعبرون عن امتنانهم لما تم على أرض مصر من إنجازات ومشروعات بمختلف البلاد، سواء طرقًا أو بنية تحتية أو جامعات أو مدنًا عمرانية جديدة وغيرها خلال الفترة الماضية، بالاصطفاف أمام مكاتب الشهر العقاري لعمل توكيلات لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء في مصر الحديثة.