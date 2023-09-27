الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ثقافة وفنون مستقبل وطن بأسيوط يحررون توكيلات تأييد ترشيح الرئيس السيسى

جانب من تحرير التوكيلات
جانب من تحرير التوكيلات

حررت أمانة الثقافة والفنون والرياضة بحزب مستقبل وطن باسيوط برئاسة الدكتورة أسماء عبدالرحمن وتحت إشراف المهندس ياسر عمر أمين الحزب بأسيوط ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توكيلات تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي بالشهر العقاري بجامعة أسيوط، مؤكدين دعمهم للرئيس الذي أنقذ البلاد وأرسى قواعد الجمهورية الجديدة.

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فيما واصل نواب حزب مستقبل وطن بأسيوط وأعضاؤه وكوادره بتنظيم وتيسير عملية توثيق التوكيلات داخل مقرات الشهر العقاري بكافة الأماكن المخصصة بالمحافظة.

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أمين الثقافة: ما تشهده مقرات الشهر العقاري هو عرس ديمقراطي

وأكدت الدكتورة أسماء عبدالرحمن أمين أمانة الثقافة والفنون والرياضة بحزب مستقبل وطن بأسيوط أنها سعيدة بمشاركتها في العرس الديمقراطي الذي تشهده مقرات الشهر العقاري، مشيرة إلى قيامها وأمانة الثقافة وأسرتها وأسر أعضاء الأمانة بالتنسيق مع أمانة أول برئاسة عصام بداري بعمل توكيلات لتأييد ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة وإنجازاته المتعددة سواء المشروعات القومية والطرق والمدن الجديدة خاصة العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والهضبة الغربية مدينة ناصر بأسيوط ومشروع حياه كريمة، والذي أعاد للقرى وجهها المشرق.

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من جانبه أكد المهندس ياسر عمر أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مواصلة أعضاء الحزب التوافد على مكاتب الشهر العقاري لليوم الثالث على التوالي بكافة الأمانات.

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أمانة الثقافة والفنون والرياضة حزب مستقبل وطن المهندس ياسر عمر جامعة أسيوط وكيل لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب

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