الأربعاء 27 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة أسيوط يبحث تفعيل بروتوكول التعاون مع جهاز تنمية المشروعات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط؛ تقريرًا، حول اجتماع لجنة التعاون بين الجامعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر؛ تفعيلاً لبروتوكول التعاون بين الطرفين.

وشدد الدكتور أحمد المنشاوي، على ضرورة تفعيل ودعم التواصل المجتمعي مع الهيئات والمؤسسات المختلفة؛ من خلال تنظيم فعاليات تسهم في رفع قدرات طلاب الجامعة في مجال ريادة الأعمال، وتمكين الشباب للعمل الحر؛ وذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.

اكتشاف مهارات الطلاب

وأوضح الدكتور محمود عبدالعليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ أن بروتوكول التعاون المبرم بين الجامعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، ومتناهية الصغر؛ يهدف إلى اكتشاف مهارات الطلاب، وتنمية قدراتهم، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، والعمل الحر، وتأهيل خريجي وطلاب الجامعة على إقامة وإدارة مشروعاتهم بنجاح، فضلاً عن تبني الأفكار الابتكارية، والإبداعية لدى الشباب، وتشجيعهم على خلق فرص عمل جديدة لهم؛ تلبي احتياجات سوق العمل الحالية، وذلك من خلال أداء عدد من الأنشطة المتمثلة في إقامة دورات تدريبية، ومعارض، وملتقيات؛ لتنمية المهارات الريادية، وورش عمل للابتكار والإبداع.

وأوضح التقرير، أن الجامعة سوف تشهد إقامة معرضين بالتعاون مع الجهاز؛ يتم إقامة المعرض الأول داخل الحرم الجامعي، والذي يتضمن: سلعًا وأدوات مكتبية ومواد غذائية؛ بما يتناسب مع احتياجات طلاب جامعة أسيوط، ويعقد المعرض الثاني تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعنوان: "تراثنا للحرف اليدوية، والتراثية"؛ بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، المُقام خلال الفترة من ٨ وحتى ١٤ من أكتوبر المقبل.

عقد ندوات بجميع الكليات

وفي سياق متصل، استعرضت الدكتورة هبة الله جمال راشد، إلى النجاحات التي تمت العام السابق؛ خلال الفعاليات الكثيرة التي أقامها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، ومتناهية الصغر، والتي شهدت حضورًا كثيفًا من طلاب الجامعة، والتي كان الهدف منها؛ توعية الطلاب بالمميزات التي يقدمها الجهاز؛ لتشجيع الطلاب علي مجال العمل الحر.

من جهته، أوضح إيهاب عبدالحميد، أن الاجتماع أسفر عن توصيات منها؛ عقد مجموعة من الندوات بجميع الكليات؛ لنشر ثقافة العمل الحر، وعقد ملتقى في نهاية العام؛ لعرض قصص نجاح خريجي الجامعة في تنفيذ مشروعاتهم بالمجتمع المدني، إلى جانب عرض الأفكار، والمقترحات المستقبلية للمشروعات المجتمعية، والبيئية؛ التي تسهم في تواصل فعال مع المؤسسات والهيئات المعنية، وعمل قاعدة بيانات للطلاب المشاركين في الندوات التي تعقد داخل الجامعة من قبل جهاز تنمية المشروعات.

جدير بالذكر، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة خلال شهر أبريل الماضي؛ لتنفيذ مهام البروتوكول المبرم بين جامعة أسيوط وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، والمتوسطة، ومتناهية الصغر.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط لجنة التعاون بين الجامعة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة متناهية الصغر الدكتور محمود عبد العليم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

مواد متعلقة

محافظ أسيوط: رصف شوارع مدينة البدارى ضمن خطة تطوير الطرق بالمحافظة

محافظ أسيوط: تقديم ما يلزم لسرعة الانتهاء من مشروعات المياه والصرف بالقرى

الأكثر قراءة

نيرة أشرف جديدة.. تفاصيل مقتل فتاة على يد خطيبها السابق بعمارات العبور

موعد تغيير الساعة في مصر وبدء التوقيت الشتوي 2023

أهالي نجع الجندي بالبلينا في سوهاج ينظمون وقفة تأييد للسيسي: غيّر حياتنا للأفضل

الرئيس السيسى: مفيش أمة شبابها بالحجم ده تخاف من بكرة

عاجل.. "لن نتحمل إلا 20% من التكلفة".. مفاجأة عن استضافة مصر أمم إفريقيا 2027

فى عيد ميلادها الـ44 عامًا.. أجرأ إطلالات الفنانة أروى جودة (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

أيام محمد صالح

وائل لطفي

مشاكلنا بصراحة

ماجد حبته

هل تفوقت جامعات مصر؟

حسين دعسة

قمة الأردن الأولى للأمن السيبرانى.. فهم السياسات الأمنية وتجارب الدول

عبدالوهاب داود

يحيى خليل.. 80 سنة من الموسيقى الخالصة

أحمد الصغير

كيف صنعت مصر الاحتفال بـ«المولد النبوى الشريف»؟

وائل لطفي

تاريخ مصر بين العاطفة والعقل

ماجد حبته

التنمية.. «AIIB».. ومصر

صور

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين اقتحامات الاحتلال اليومية للمدن والبلدات والمخيمات

"هيومن رايتس ووتش": الفلسطينيون الأمريكيون أصبحوا سياحا في بلادهم

وزير شئون القدس: الاحتلال يستبيحنا بالاستيطان والمسجد الأقصى بالاقتحامات