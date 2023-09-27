محافظ أسيوط: تقديم ما يلزم لسرعة الانتهاء من مشروعات المياه والصرف بالقرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تقديم سبل الدعم للانتهاء من أعمال بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرى والمراكز في أسرع وقت ممكن لتعظيم الاستفادة من تلك المشروعات الحيوية وتحسين جودة الحياة حتى يشعر المواطن، بحجم ما تقدمه الدولة من إنجازات وفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء مشيراً إلى المتابعة المستمرة لآخر المستجدات ونسب تنفيذ مشروعات القطاعين والجاري تنفيذها في مراكز وقرى المحافظة لتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال جولاته الميدانية المستمرة وتكليفاته لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز بالنزول إلى أرض الواقع والمرور على المشروعات واجتماعاته الدورية في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال لقاءه مع كل من المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمهندس على الشرقاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط المهندسة أمل جميل مدير العلاقات العامة والمتابعة بالشركة.



معدلات الأداء ونسب التنفيذ

واستعرض اللقاء معدلات الأداء وآخر المستجدات ونسب التنفيذ لكل مشروع على حدى من المشروعات الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي فضلاً عن مناقشة الحلول والمقترحات وتذليل العقبات وتلافي الملاحظات لاستكمال تسليم وتشغيل باقي المشروعات وفقاً للجدول الزمني المقرر بشكل متكامل بالإضافة إلى ما تم تنفيذه من وصلات لمياه الشرب للمنازل بالقرى الأكثر احتياجًا.



وأشار محافظ أسيوط، إلى ضرورة التنسيق والتعاون وتضافر كافة الجهود بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات المنفذة لدفع وتيرة العمل في مشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها بمراكز وقرى المحافظة خاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري واللذان يستهدفان إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع بإستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.



ولفت إلى العمل على تنفيذها وفقًا للاشتراطات والمعايير الفنية لسرعة دخولها الخدمة وتعظيم الإستفادة من تلك المشروعات الحيوية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم بكافة ربوع المحافظة.



يذكر أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبو تيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط،