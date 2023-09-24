الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يبحث تنفيذ تطوير وإنشاء مستشفيات منفلوط وديروط وساحل سليم النموذجى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء وتطوير مستشفيات منفلوط وديروط وساحل سليم النموذجي، فضلاً عن مشروعات القطاع الصحي التي يجرى إنشاؤها بقرى ومراكز المحافظة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

يأتي ذلك ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحقيقاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.


عصام سعد: التنسيق والتعاون لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتحسين الخدمات المقدمة للمرضى، وتقديم أفضل الخدمات العلاجية وفق أحدث المعايير الدولية تنفيذاً لخطة الدولة للتطوير والنهوض بالقطاع الصحي.

ووجّه محافظ أسيوط بضرورة استمرار المتابعة والمرور الدوري لمراحل العمل وخطوات الإنشاء للاطمئنان على التنفيذ وفقاً لأقصى معايير الجودة والكفاءة لتقديم كافة أوجه الرعاية للمرضى، مع الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من جميع المشروعات.

وتناول اللقاء مناقشة ما تم تنفيذه حتى الآن بتلك المستشفيات وآخر مستجدات مراحل التنفيذ التي وصلت إليها كل مستشفى على حدة، فضلاً عن مناقشة معوقات العمل وإيجاد حلول لها ومناقشة معوقات العمل لتلافيها ووضع حلول لبعض المشكلات.

وأكد محافظ أسيوط أهمية دفع وتيرة العمل في هذه المستشفيات للانتهاء منها في أسرع وقت ممكن لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتلبية لاحتياجاتهم، واستعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتاً إلى متابعته المستمرة الأعمال من خلال جولاته الميدانية وزياراته المتكررة للمشروعات، وتذليل كافة العقبات والتغلب على التحديات أمام أعمال التنفيذ للانتهاء من تلك المشروعات في المواعيد المقررة وفقاً للخطة الزمنية المحددة.

وأوضح أن المستشفيات الجديدة بتلك المراكز تعتبر إضافة جديدة إلى المستشفيات الصحية والوحدات المتميزة والمراكز الطبية المتوافرة على أرض المحافظة؛ لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين بهذه الأماكن والقرى المجاورة لها.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنشاء وتطوير مستشفيات ساحل سليم النموذجي مشروعات القطاع الصحي المشروع القومي لتطوير الريف المصري

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