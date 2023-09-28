رئيس تشاد يستقبل رئيس "المقاولون العرب".. ويشيد بأعمال الشركة

استقبل الرئيس التشادي الفريق أول محمد إدريس ديبي اتنو، المهندس أحمد العصار، رئيس شركة المقاولون العرب ووفد الشركة، معربا عن تقديره الجهود التي تقوم بها الشركة في تنفيذ مشروعات الطرق القائمة، ومثنيا على جودة التنفيذ بمشروع مبنى وزارة الخارجية التشادية والذى انتهت منه الشركة وقام الرئيس بافتتاحه منذ شهور.

وأكد الرئيس التشادى أيضا ضرورة تواجد شركة المقاولون العرب في تنفيذ المشروعات القومية المختلفة التي تطرحها الحكومة التشادية.

كما استقبل وزير الاستثمار والتخطيط التنموي التشادي، المهندس أحمد العصار ووفد الشركة، وأثنى على جهود شركة المقاولون العرب في المشروعات التي نفذتها بدولة تشاد، كما طالب بمزيد من المشاركة في المشروعات الاستثمارية التي ستطرحها الدولة في الفترة المقبلة.

على جانب آخر، استقبل وزير البنية التحتية لدولة تشاد وفد الشركة، حيث تم استعراض مشروعات الطرق التي تقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذها وتم التأكيد على تنفيذ الأعمال طبقا للبرامج الزمنية وبالجودة المطلوبة.

تنفيذ مبنى وزارة الخارجية التشادية

وللتأكيد على دور الشركة في تنفيذ المشروعات القومية بجمهورية تشاد، استقبل وزير الخارجية التشادى وفد الشركة، حيث أعرب عن تقديره جهود الشركة فى تنفيذ مبنى وزارة الخارجية بهذا الشكل.

وخلال زيارة وفد الشركة لدولة تشاد، جرى لقاء وزير الموارد المائية، حيث أثنى الوزير التشادى على الدور الذى تقوم به شركة المقاولون العرب في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، كما أبدى إعجابه بخبرة الشركة الكبيرة في مشروعات محطات وخطوط المياه، كما أكد أيضا ضرورة دخول الشركة في مشروعات المياه المستقبلية بدولة تشاد.

وخلال اللقاءات مع المسئولين التشاديين، أكد المهندس أحمد العصار الاهتمام الكبير الذى توليه الشركة للعمل بدولة تشاد نظرا للعلاقات المتميزة والقوية التى تربط البلدين ولنجاح الشركة منذ وجودها فى تشاد من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية الكبرى حرصت خلالها على نقل الخبرة للأشقاء التشاديين.