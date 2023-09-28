الخميس 28 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

وزير الإسكان يتابع موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى

وزير الإسكان
وزير الإسكان

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا أمس، لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير للبنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والمهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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تشغيل منظومة مياه الشرب 

واستمع وزير الإسكان إلى شرح من مسئولى الجهاز التنظيمي للمياه والصرف عن متابعتهم لتشغيل مكونات منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، كما قدم مسئولو الشركة القابضة وهيئة المجتمعات عروضا عن تشغيل وإدارة المنظومة كل فى نطاقه، مؤكدًا ضرورة المواكبة الدائمة لأحدث نظم تشغيل وإدارة منظومة المياه والصرف، بما يحقق كفاءة تشغيل المنظومة، والاستغلال الأمثل للموارد المائية، وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.

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تدريب العاملين على طرق التشغيل

وشدد الوزير على ضرورة المتابعة المستمرة لبرامج الصيانة، وكذا تدريب العاملين على طرق التشغيل المختلفة، واتباع إجراءات الأمن والسلامة، وعدم التهاون فيها.

كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد ترأس مؤخرًا اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، حيث صدَّق على الحساب الختامي للهيئة عن العام المالى المنتهي فى 30/6/2023، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمشروعات التنمية السياحية، بما يسهم فى إسراع معدلات النمو بهذا القطاع الحيوى والهام.

الطاقات الفندقية 

واستعرض الوزير إجمالى الطاقات الفندقية والسياحية المُفتتحة بمناطق التنمية السياحية التابعة للهيئة، خلال الفترة من 1/7/2022: 30/6/2023، التى بلغت 2911 غرفة فندقية، و5085 وحدة سياحية بالمناطق التالية (البحر الأحمر- جنوب سيناء- العين السخنة)، بجانب إجراء المراجعات والاعتمادات الفنية لـ512 مشروعا سياحيا وخدميا بمناطق (خليج العقبة ونبق- البحر الأحمر- العين السخنة- رأس سدر).

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان خدمات مياه الشرب الصرف الصحي الشركة القابضة لمياه الشرب المجتمعات العمرانية

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