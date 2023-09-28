سيدة تتهم سمسار عقارات بالنصب عليها فى العجوزة

وجهت سيدة اتهامًا لـسمسار عقارات بالنصب عليها، والاستيلاء على مبلغ مالي خاص بأقساط وحدات سكنية في العجوزة، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، بلاغًا من سيدة اتهمت فيه سمسار عقارات بالنصب عليها، وذكرت أنها دفعت له مبلغًا ماليًا خاصًا بأقساط وحدات سكنية، إلا أنه استولى على المبلغ لنفسه، ولم يسدد الأقساط، ما عرضها للضرر.

وحدد رجال المباحث هوية المتهم، وتمكنوا من القبض عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.