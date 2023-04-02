حبس سمسار 15 يومًا بتهمة قتل سائق في مشاجرة بقليوب

أمرت جهات التحقيق بمركز قليوب بمحافظة القليوبية، بتجديد حبس صاحب مكتب سمسرة لبيع العقارات 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سائق توك توك خلال مشاجرة نشبت بينهم بسبب الخلاف على بيع عقار بمنطقة منطي.

ولقى سائق توك توك مصرعه في مشاجرة بسلاح أبيض "سكين" مع صاحب مكتب سمسرة عقارات للخلاف على بيع عقار بمنطقة منطي مركز قليوب في محافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة للمستشفى وألقى القبض على المتهم وضبط السلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق وصرحت بدفن الجثة وحبس المتهم.

البداية بلقي مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة قليوب، يفيد بورود بلاغ بحدوث مشاجرة ووجود متوفى بدائرة مركز شرطة قليوب.

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، حيث تبين حدوث مشاجرة بين المجنى عليه سائق توك توك، والمتهم صاحب مكتب سمسرة عقارات، قام على إثرها الأخير بتسديد عدة طعنات بمناطق متفرقة بجسد المجنى عليه فلقى مصرعه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق وأمرت بحبس المتهم.