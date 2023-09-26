الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس نصاب العملات المزيفة على "فيسبوك" بالزقازيق 4 أيام

حبس
حبس

قررت الجهات المختصة حبس طالب بمدينة الزقازيق في الشرقية متهم بأعمال النصب والاحتيال على “فيسبوك” 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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وكشفت التحقيقات أن المتهم أنشأ العديد من الحسابات الإلكترونية الاحتيالية بمواقع التواصل المختلفة زعم من خلالها امتلاكه وادعائه بتسويق عملات محلية مقلدة من فئات مختلفة نظير نسبة عمولة محددة مسبقًا على خلاف الحقيقة.

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وأضافت تحقيقات الجهات المختصة مع المتهم أنه تمكن من الإيقاع بالعديد من الضحايا والاستيلاء على أموالهم بعد إقناعهم بطرق احتيالية بتحويل جزء من المبلغ المالى المتفق عليه على محافظ مالية.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط المتهم بحوزته (هاتف محمول) المستخدم فى نشاطه الإجرامى وبفحص الهاتف تبين احتوائه على صفحات إلكترونية احتيالية ومحادثات صوتية ورسائل نصية تؤكد نشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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