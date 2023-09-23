"عاوز يخرجنا من بيتنا".. إحالة المتهم بقتل ابن عمه بالسلام للمحاكمة

أحالت الجهات المختصة بالسلام اليوم السبت، المتهم بقتل نجل عمه أثناء مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات الميراث بمنطقة السلام، لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهم "ع.ح" عاطل تعدى على نجله بالسلاح الأبيض مطواة بسبب خلافات بينهما حول ميراثهم من جدهم، فنشبت بينهم مشاجرة انتهت بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض مطواة.

وأقر المتهم بأن المجنى عليه حضر للتعدي عليهم ومحاولة إخراجهم عنوة من الشقة التي تركها لهم جدهم ومسجلة بالشهر العقاري، فغضب المجني عليه وحضر لإخراجنا منها عنوة.

كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بنشوب مشاجرة ووفاة أحد الأطراف، بالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ, وتم نقل المجني عليه للمشرحة, وتم ضبط المتهم واقتياده لقسم الشرطة بالسلام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.