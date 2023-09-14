الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرارات النيابة فى مقتل شخص على يد زوجته بالمرج

جثة
جثة

صرحت نيابة المرج الكلية بدفن جثة شاب لقي مصرعه بـ6 طعنات نافذة على يد زوجته، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه وتسليم جثمانه لذويه. 

كما قررت النيابة حبس الزوجة المتهمة بقتل المجني عليه 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث في الواقعة. 

رجال المباحث يتلقون البلاغ 

تلقى المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بلاغًا من شخص يتدعي العثور على جثة شقيقه داخل مدخل العقار الخاص به بدائرة القسم، 

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شخص في العقد الثالث من عمره وبه عدة طعنات نافذة أودت بحياته. 

كاميرات المراقبة تفك لغز القضية

وبتفريغ كاميرات المراقبة في محيط المنزل، تبين عدم خروج المجني عليه يوم الواقعة من منزله، ورصدت الكاميرات آخر موعد لدخوله المنزل قبل وفاته بيوم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المجني عليه متزوج في العقار ذاته و يعول 3 أبناء لكنه متزوج حديثًا من سيدة أخرى وأن زوجته الأولى كانت على خلافات معه.

سقوط زوجته المتهمة

وبتضييق الخناق على زوجته و سؤال أطفاله الذين أقروا بوجود مشاجرة بين والدهم ووالدتهم يوم الواقعة، اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة معللة فعلتها بغيرتها من زيجته الثانية.

واعترفت الزوجة المتهمة أنها قررت التخلص منه عقب التشاجر معه وإقناعه بطلاق الزوجة الثانيه لكنه رفض، فقامت بتسديد 6 طعنات له وأخفت جثته أسفل سرير غرفة نومهم حتى اليوم الثانى و قامت بسحب جثته وإلقائها خلف السلم بمدخل العقار، وقامت بالاتصال بشقيقه لإبلاغه عن اختفاء زوجها لإبعاد الشبهة الجنائية عنها أمام رجال الشرطة.

دفن جثة جثة شخص قتلت زوجها المرج المقدم كريم البحيري رئيس مباحث المرج

الأكثر قراءة

عاجل.. مصدر أمنى ينفى ضبط عدد من أعضاء حملة أحد المرشحين فى الانتخابات

عاجل.. الداخلية توضح حقيقة اختفاء طالب بسوهاج

عاجل.. "الآثار" استرداد 5 آلاف قطعة أثرية من أمريكا

قرارات النيابة فى مقتل شخص على يد زوجته بالمرج

سعر الدولار.. وأسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 14-9-2023 فى مصر

تفاصيل الإعلان الجديد لشقق الإسكان الاجتماعى 2023.. الأماكن والمساحات وشروط الحجز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و ‎بيونغ يانغ

بيريهان الفحام

المرأة القوية تصنعها الأزمات

منى رجب

رامى مالك.. نجم «الأوسكار» العاشق لجذوره المصرية وضرورة تكريمه فى وطنه

وائل لطفي

وجه جديد!

خالد عكاشة

روسيا وكوريا الشمالية.. تحالف الغاضبين

ماجد حبته

أنياب الطبيعة

محمد عبدالعزيز

الرئيس والشباب.. فى فترة الولاية الأولى

أحمد الصغير

التاريخ ينصف السيسى فى ملف قناة السويس!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يرى قادة الجيش الإسرائيلى "حرب أكتوبر" بعد 50 عامًا؟

هكذا تغيرت استراتيجية الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية بعد فشلها فى حرب أكتوبر

الملاك والصحفى.. كيف كشفت إسرائيل هوية أشرف مروان وتسببت فى قتله؟