قرارات النيابة فى مقتل شخص على يد زوجته بالمرج

صرحت نيابة المرج الكلية بدفن جثة شاب لقي مصرعه بـ6 طعنات نافذة على يد زوجته، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمجني عليه وتسليم جثمانه لذويه.

كما قررت النيابة حبس الزوجة المتهمة بقتل المجني عليه 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات المباحث في الواقعة.

رجال المباحث يتلقون البلاغ

تلقى المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث قسم شرطة المرج، بلاغًا من شخص يتدعي العثور على جثة شقيقه داخل مدخل العقار الخاص به بدائرة القسم،

بالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شخص في العقد الثالث من عمره وبه عدة طعنات نافذة أودت بحياته.

كاميرات المراقبة تفك لغز القضية

وبتفريغ كاميرات المراقبة في محيط المنزل، تبين عدم خروج المجني عليه يوم الواقعة من منزله، ورصدت الكاميرات آخر موعد لدخوله المنزل قبل وفاته بيوم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المجني عليه متزوج في العقار ذاته و يعول 3 أبناء لكنه متزوج حديثًا من سيدة أخرى وأن زوجته الأولى كانت على خلافات معه.

سقوط زوجته المتهمة

وبتضييق الخناق على زوجته و سؤال أطفاله الذين أقروا بوجود مشاجرة بين والدهم ووالدتهم يوم الواقعة، اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة معللة فعلتها بغيرتها من زيجته الثانية.

واعترفت الزوجة المتهمة أنها قررت التخلص منه عقب التشاجر معه وإقناعه بطلاق الزوجة الثانيه لكنه رفض، فقامت بتسديد 6 طعنات له وأخفت جثته أسفل سرير غرفة نومهم حتى اليوم الثانى و قامت بسحب جثته وإلقائها خلف السلم بمدخل العقار، وقامت بالاتصال بشقيقه لإبلاغه عن اختفاء زوجها لإبعاد الشبهة الجنائية عنها أمام رجال الشرطة.