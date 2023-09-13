الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

6 طعنات تكتب نهاية الحياة الزوجية.. تفاصيل قتل سيدة لزوجها بالمرج

جثة
جثة

دفعت الخلافات الزوجية لربة منزل إلي قتل زوجها في منطقة المرج وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، بالتنسيق مع قسم شرطة المرج، القبض على السيدة وجرى التحفظ على أداة الجريمة وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة التي أمرت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابسات الجريمة وتحريز الكاميرات المحيطة بموقع الحادث لبيان تحركات المتهمة.

بداية الجريمة عندما تلقى قسم شرطة المرج بلاغ من أحد الأهالي يفيد بوقوع جريمة قتل شاب مقتولًا داخل شقته، مصاب بـ 6 طعنات متفرقة بالجسد بـ «السكين» فأنهت بحياته في الحال، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث.

تبين بالعثور على جثة شاب كفيف يدعي «سعيد أحمد»، يبلع 39 عامًا، مصاب بـ6 طعنات بالجسد، ومن خلال التحريات تبين أن مرتكب الواقعة زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتتولي التحقيق.

القبض على المتهمين بقتل شاب طعنا في المرج

في السياق، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية القاهرة، القبض على متهمين بقتل شاب طعنا بسلاح أبيض "سكين" في مشاجرة بمنطقة المرج.

وتلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد وجود قتيل مصاب بطعن سكين في نطاق القسم.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وعُثر على جثة "سعيد.أ" بها طعنة سكين، وتمكنت القوات من تحديد مرتكبي الجريمة وباستهدافهم تم ضبطهم وبمواجهتهم اقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بسبب خلافات بينهما.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ربة منزل قتل منطقة المرج أداة الجريمة سبب الوفاة

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