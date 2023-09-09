العثور على جثة شخص بمحيط ميدان المحطة ومسجد السيد البدوى بطنطا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية منذ قليل على جثة لشخص مجهول الهوية بمحيط ميدان المحطة ومسجد السيد البدوي.



كان اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة رجل فى منتصف العقد الخامس من العمر ولا يوجد أية إصابات ظاهرية.

كردون أمني وندب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة

انتقل رجال المباحث ورئيس مباحث قسم أول طنطا وجرى عمل كردون أمنى وندب الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة.