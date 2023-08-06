رئيس جامعة طنطا يهنئ مدير أمن الغربية بتولي مهام منصبه

توجه د.محمود زكى، رئيس جامعة طنطا، الأحد، إلى مقر مديرية أمن الغربية لتقديم التهنئة إلى اللواء خالد مختار عبد السلام لصدور قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتعيينه مديراً لأمن الغربية، خلفاً للواء محمد عمار الذي تم تعيينه مساعدا لوزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح والتقدم في منصبه الجديد.

وأشاد رئيس الجامعة خلال اللقاء بالدور الذي تقوم به الشرطة المصرية في حفظ أمن واستقرار الوطن بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة.

من ناحيته، أعرب مدير أمن الغربية الجديد عن تقديره وشكره لرئيس الجامعة على هذه اللفتة الطبية على تهنئته بتولي مهام المسئولية الجديدة، والتي تعكس حرص الجامعة على مد أواصر التعاون ودعم جهود الشرطة بالمحافظة.

في السياق، قدم رئيس جامعة طنطا التهنئة إلى اللواء محمد عمار لصدور قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتعيينه مساعدا لوزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس جامعة طنطا اليوم باللواء محمد عمار بمكتبه، وحرص رئيس الجامعة على تقديم الشكر للواء محمد عمار على ما قدمه من جهود وطنيه مخلصة طوال فترة توليه منصب مديراً لأمن الغربية.

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