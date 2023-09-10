الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

انتشال جثة شخص لقى مصرعه في مياه الرياح التوفيقي بالقليوبية

انتشال جثة شخص لقى
انتشال جثة شخص لقى مصرعه فى مياه الرياح التوفيقى بالقليوبية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية من انتشال جثة شخص في العقد الخامس من العمر لقي مصرعه غرقًا في مياه الرياح التوفيقي أمام قرية المنيرة دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

جرى نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغاً من الأهالي بوجود جثة طافية بمياه الرياح التوفيقي بناحية قرية المنيرة دائرة المركز.

على الفور انتقل رجال الأمن وقوات الإنقاذ النهري لمكان الواقعة، وتم انتشال الجثه وتبين أنها للمدعو "هاني م أ" 50 سنة، عامل، مقيم دار السلام بالقاهرة، وكشفت التحريات عن أن المتوفي كان يعاني من مرض نفسي منذ فترة وتغيب عن المنزل منذ حوالي 3 أيام ولم يتم العثور عليه.

جرى نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وطلب التحريات المباحث حول الواقعة.

كما تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية، من انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة الشجرة دائرة قسم شرطة الخصوص، حيث نزل للاستحمام ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقى مصرعه على الفور، جرى نقل الجثة للمستشفى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بغرق شاب بمياه ترعة الإسماعيلية بمنطقة الشجرة دائرة القسم.

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية لموقع الحادث، وجرى انتشال الجثة، ونقلها للمستشفى، وبالمعاينة والفحص تبين غرق "أدهم م م"، 19 سنة، شاب، مقيم دائرة القسم، بمياه ترعة الإسماعيلية، حيث نزل للاستحمام ولعدم إجادته للسباحة جرفه التيار ولقي مصرعه على الفور، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

مصرع شخص غرق شخص القناطر الخيرية محافظة القليوبية الإنقاذ النهري

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